Ajax sloot een vrij dramatisch seizoen zondag op toepasselijke wijze af met het bloedeloze 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. De Amsterdammers moeten zich nu richten op de play-offs, al heeft trainer Oscar García daar wel vertrouwen in. Feyenoord-icoon Willem van Hanegem doet niet mee in de polonaise en is vooral erg hard voor de Spaanse oefenmeester.

Voor Ajax zit het seizoen er dus nog niet op. Zij spelen donderdag de halve finale tegen FC Groningen en drie dagen later mogelijk de finale. Dat wordt nog een enorm lastig karwei, daar de Amtserdammers al weken hopeloos uit vorm zijn. Dat zag ook oud-Feyenoorder Willem van Hanegem, die het seizoen van de aartsrivaal van zijn club 'ongelooflijk' vindt.

'Ik moet het nog zien'

In zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad schrijft Van Hanegem - net zoals veel vaker dit seizoen - voornamelijk over Ajax. Daar was hij op zijn zachtst gezegd nou niet echt tevreden over. "Als je ziet hoe ze (Telstar, red.) zich hebben ontwikkeld en je kijkt dan naar Ajax, dan is dat eigenlijk ongelooflijk", begint het 82-jarige voetbalicoon. "Die maken nog steeds dezelfde indruk als eerder in het seizoen."

Van Hanegem verwacht dan ook dat de play-offs nog vrij pittig worden. "Ik moet het nog zien met Ajax donderdag in Volendam tegen FC Groningen. Niet dat ik nou zo enorm onder de indruk ben van FC Groningen, helemaal niet. Maar Ajax speelt gewoon geen tegenstanders kapot." Vooral trainer Oscar García moet het ontgelden, daar hij nog geloofd in een wederopstanding volgend seizoen.

Kritiek op García

"Dat ziet iedereen behalve de trainer Oscar García, geloof ik. Die wekte in aanloop naar de laatste competitiewedstrijd in interviews de indruk dat het onder zijn leiding nog niet zo onaardig is gegaan", meent Van Hanegem. "En hij voorspelde ook alvast dat Ajax kampioen zal worden. Dat lijkt mij sterk. Dat García zei dat Ajax kampioen gaat worden, zal wel betekenen dat hij volgend seizoen geen trainer meer is daar. Anders roep je dat niet, want dan slaan ze je daar volgend seizoen voortdurend mee om de oren als het niet loopt."

Wel hoopt De Kromme dat Ajax, ondanks zijn voorkeur voor Feyenoord, de play-offs winnend afsluit. Al is het in het belang van Nederland. "Het zou wel goed zijn als hij de ploeg toch nog aflevert in de Conference League. Om in Europa weer een beetje te klimmen, hebben we punten nodig en Ajax zou normaal gesproken in de Conference League meer wedstrijden moeten winnen dan verliezen. Dat zou ons als voetballand wel helpen", besluit Van Hanegem op positieve noot.

