PSV werd op ongekende wijze kampioen van Nederland en dat zie je terug in het Elftal van het Jaar van Sportnieuws.nl. Maar tussen al het Eindhovense geweld duiken ook een Ajax-uitblinker, de redder van Feyenoord én een héél verrassende doelman van promovendus Telstar op. Dit zijn de elf spelers die de Eredivisie kleur gaven in seizoen 2025/2026.

Keeper: Ronald Koeman Jr (Telstar)

De zoon van bondscoach Ronald Koeman groeide uit tot één van de sensaties van het seizoen. Niet alleen hield hij Telstar regelmatig op de been, vooral zijn fenomenale trap zorgde voor enorme problemen bij tegenstanders. Ploegen kregen simpelweg geen grip op de opbouw van de promovendus. Alsof dat nog niet genoeg was, schoot Koeman Jr. Telstar óók nog eens langs FC Volendam met een benutte strafschop in de allesbeslissende kraker voor handhaving.

Verdedigers: Dest, Schouten, Rots

Achterin is Sergiño Dest de absolute koning van de rechterflank. De Amerikaan keerde terug van een zware knieblessure, maar bewees direct waarom hij eigenlijk te goed is voor de Eredivisie. Met zijn techniek, snelheid en dribbels gaf hij PSV een extra wapen. Eén goal en zeven assists vertellen maar een deel van het verhaal.

Centraal achterin maakte Jerdy Schouten misschien wel de belangrijkste positiewissel van het seizoen door. Pas nadat Peter Bosz hem een linie naar achteren schoof, begon PSV écht onverslaanbaar te ogen. De captain heerste in de opbouw én in de duels, al kreeg zijn topjaar een gigantische smet door de zware knieblessure die hem zelfs het WK kost.

Op links brak Mats Rots definitief door bij FC Twente. De vleugelverdediger veroverde de Eredivisie met zijn aanvallende rushes en flair. Verdedigend is er nog werk aan de winkel, maar met vier goals en vier assists hebben de Nederlandse topclubs hun vizier al vol op de jonge Twentenaar gericht.

Middenvelders: Nejasmic, Til, Veerman, Saibari

Op het middenveld is een plek ingeruimd voor Darko Nejasmic, de stille motor van NEC. Terwijl zijn ploeggenoten massaal naar voren stormden, bewaakte de Kroaat altijd de balans. Niet voor niets liet ESPN-analist Marciano Vink al doorschemeren dat hij perfect bij Ajax zou passen. Daar kan Sportnieuws.nl zich wel in vinden, hij mag niet ontbreken in het Sportnieuws.nl-Elftal van het Jaar.

Guus Til heeft opnieuw vriend en vijand verrast, want de middenvelder groeide uit tot één van de belangrijkste spelers van PSV. Door een flink spitsenprobleem moest Peter Bosz schuiven en besloot hij Til in de punt van de aanval te zetten. Dat bleek een meesterzet. Til ontpopte zich zelfs tot clubtopscorer, al werd hij uiteindelijk nog voorbijgestreefd door Saibari. Met veertien goals en vijf assists speelde hij zich nadrukkelijk in de kijker voor een WK-ticket met Oranje.

Assistenkoning Veerman

Bondscoah Ronald Koeman lijkt nog altijd niet volledig overtuigd van Joey Veerman, maar de PSV-middenvelder is simpelweg niet weg te denken uit het elftal van het jaar. De Volendammer was goed voor acht doelpunten en liefst veertien assists, waarmee hij zich kroonde tot de assistkoning van Nederland. Teamgenoten lopen niet voor niets met hem weg, want spelers met de specifieke kwaliteiten van Veerman zijn zeldzaam.

Maar de absolute ster van het seizoen? Dat is zonder twijfel Ismael Saibari. De PSV’er was met vijftien goals en acht assists simpelweg niet af te stoppen. Vooral in topwedstrijden stond hij op. Zijn hattrick tegen Feyenoord én de dubbelslag in de kampioenswedstrijd maakten duidelijk: Saibari is de Eredivisie ontgroeid. PSV kan zich opmaken voor een recordtransfer, dat staat momenteel op naam van Hirving Lozano met maar liefst vijftig miljoen euro.

Aanvallers: Hadj Moussa, Parrott, Godts

Anis Hadj Moussa heeft dit seizoen definitief afgerekend met de kritiek op zijn rendement. De Algerijn was goed voor elf goals en zes assists. Zelfs tijdens de mindere fases van Feyenoord bleef hij de gevaarlijkste aanvaller van de Rotterdammers. Met zijn belangrijke aandeel in het behalen van Champions League-voetbal heeft hij zich bovendien nadrukkelijk in de kijker gespeeld van buitenlandse clubs.

Troy Parrott draaide een ijzersterk seizoen bij AZ en eindigde met zestien goals als derde op de topscorerslijst van de Eredivisie. De Ier was wekelijks belangrijk voor het jonge AZ én stond er juist in de grote wedstrijden. Ook hield hij toptalent Mexx Meerdink constant op de bank wanneer het talent op de deur leek te kloppen. Parrott heeft laten zien klaar te zijn voor een stap naar een topcompetitie, ook met zijn bijdragen in de KNVB Beker, Conference League én voor de nationale ploeg van Ierland.

Ajax beleefde een dramatisch seizoen, maar Mika Godts was het enige lichtpuntje in Amsterdam. De twintigjarige Belg maakte zeventien goals en gaf twaalf assists, waarmee hij betrokken was bij een kleine vijftig procent van alle Ajax-doelpunten in de Eredivisie. Ondanks de teleurstellingen bij club heeft Godts bewezen klaar te zijn voor een volgende stap.

Trainer: Peter Bosz

Als trainer kan er maar één naam bovenaan staan: Peter Bosz. Hij maakte van PSV opnieuw een ongenaakbare machine. Ondanks veel veranderingen in de selectie pakten de Eindhovenaren de vroegste landstitel ooit, eindigden ze negentien punten los van de concurrentie en maakten ze voor het derde seizoen op rij meer dan honderd goals. De prijs voor beste trainer kan daardoor eigenlijk maar naar één man gaan.

©PRO SHOTS, beeldbewerking Sportnieuws.nl.

