Debbie Koeman heeft op haar Instagram vol trots gereageerd op de heldenrol van haar broer. Ze deelt de beelden van de doelman van Telstar en zet er ook een hartje bij.

Het was hét heldenverhaal van de laatste speelronde in de Eredivisie. Volendam en Telstar speelden in het Kras Stadion in een direct duel met elkaar om welke ploeg zich zeker zou handhaven. Lange tijd bleef het 1-1 een stand waarbij Telstar ook veilig was. Totdat de ploeg van vertrekkende coach Anthony Correia in de slotfase een strafschop kreeg na een overtreding van Yannick Leliendal. Tot ieders verbazing ging Telstar-keeper Ronald Koeman jr. achter de bal staan.

Achteraf bleek dit geen grote verrassing, want iedereen van Telstar vertelde dat de sluitpost eigenlijk de vaste penaltynemer is. Koeman jr. schoot de bal dan ook onberispelijk binnen en zette zijn ploeg op 2-1 voorsprong. Dit bleef ook de eindstand, waardoor Telstar zich definitief heeft weten hand te haven. Volendam moet nu de nacompetitie-finale spelen tegen Willem II.

Standbeeld voor Koeman jr.

Na de wedstrijd werd Koeman bewierookt door alles en iedereen binnen Telstar. Coach Correia opperde zelfs voor een standbeeld bij Telstar voor de keeper. Na de wedstrijd liet Koeman zelf ook weten dat het wellicht zijn afscheid is bij de club uit Velsen-Zuid, maar zeker weet hij dat nog niet. Er is ook nog geen club naar buiten gekomen die bovengemiddeld geïnteresseerd is in de sluitpost. Al zullen de beelden van zondag de hele wereld over gaan.

Trotse familie Koeman

Wie daar ook alvast aan meehelpt is Debbie Koeman. Zij deelt vol trots de beelden van haar scorende broer met haar bijna 7000 volgers en ze laat zien dat ze trots op hem is. Ronald Koeman senior is zich op dit moment druk aan het beramen op de spelers die hij op zal nemen in zijn WK-selectie, maar hij zal ook met veel trots hebben gekeken naar de heldenrol die zijn zoon had in het degradatieduel met mede vissersdorp Volendam.

