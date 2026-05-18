FC Groningen is verbolgen over het besluit van de Volendamse autoriteiten dat er donderdag tijdens de play-offs om Europees voetbal tegen Ajax geen supporters welkom zijn van de bezoekende club. Dat laat FC Groningen weten in een officieel statement. De club gaat stappen nemen tegen het besluit en zelfs een boycot wordt niet uitgesloten.

'Maandagochtend werd FC Groningen onaangenaam verrast met de mededeling dat supporters van de club komende donderdag niet naar Volendam mogen afreizen voor het play-offduel met Ajax om Europees voetbal. Dit naar aanleiding van een driehoeksbesluit dat zondagavond is genomen. Hierdoor is er geen kaartverkoop voor FC-supporters', schrijft FC Groningen. De club noemt de handelswijze en het besluit 'onaanvaardbaar'.

FC Groningen heeft het competitiebestuur betaald voetbal ingeschakeld en beraadt zich op de te nemen stappen. Algemeen directeur Frank van Mosselveld van de club zegt in gesprek met RTV Noord zelfs dat hij een boycot van het duel niet uitsluit: "We vinden dit allemaal zo onacceptabel en onrechtvaardig, dat we eerst proberen dat er donderdag wél supporters bij mogen zijn. Alle scenario’s liggen op tafel. We sluiten op dit moment niets uit. Het verrast en overvalt ons. Dit is zo onrechtvaardig."

Ook doelman Etienne Vaessen lijkt die optie niet uit te sluiten. Hij deelde op zijn Instagram een bericht over de geweigerde Groningen-fans met het volgende bijschrift: "Wat een grap! Moeten wij ook maar thuisblijven."

Ajax - FC Groningen is een enkele halve finale in de play-offs om Europees voetbal en er komt dus ook geen return. De winnaar speelt zondag de enkele finale tegen de winnaar van FC Utrecht - Heerenveen. Ajax speelt niet in de eigen Johan Cruijff Arena omdat internationale superster Harry Styles in het stadion in Amsterdam meerdere concerten geeft.

Kaartverkoop was al begonnen

Het erge is dat de kaartverkoop voor fans van FC Groningen maandagochtend om 10.00 uur al een paar minuten aan de gang was, toen het besluit kenbaar werd gemaakt door de club. Volgens RTV Noord werd de verkoop toen al snel weer gestopt. De organiserende gemeente komt zelf ook met een reactie waarom het tot dit besluit is gekomen en wijst naar de ongeregeldheden van zondag.

"Na afloop van de wedstrijd FC Volendam - Telstar zochten supporters van Volendam de confrontatie met de politie. Zij probeerden bij de supportersbussen van Telstar te komen", schrijft de gemeente Volendam over de nasleep van het duel van zondag. "In die poging keerden zij zich niet alleen tegen de politie, maar ook tegen eigen mensen uit het dorp."

'Noodzakelijk'

De gemeente spreekt van "rellen die niets meer met voetbal te maken hadden" en geeft aan dat politie, supporters en omwonenden slachtoffer werden van het geweld. Zo raakten kinderen en supporters gewond en werden stenen door de ruit gegooid van een auto waar twee vrouwen in schuilden. "De driehoek realiseert zich dat dit een ingrijpende maatregel is. Toch is het weren van uitsupporters op dit moment noodzakelijk om de veiligheid rond het stadion, in het dorp en in de openbare ruimte zo goed mogelijk te waarborgen."

Ajax

Ajax had op de laatste speeldag van de Eredivisie nog de kans om de play-offs te ontlopen, maar kwam in Heerenveen niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Een zege had volstaan om rechtstreeks de tweede voorronde van de Europa League in te mogen. Nu moet de geplaagde ploeg van trainer Oscar Garcia nog twee duels winnen om de voorronde van de Conference League veilig te stellen.

FC Groningen was al zo goed als zeker van de play-offs toen het zondag op bezoek ging bij hekkensluiter Heracles. In Almelo werd de ploeg wel gesteund door een gevuld uitvak, maar in Volendam donderdag dus niet meer.

