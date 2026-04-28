Zondag staat De Topper tussen PSV en Ajax op het programma. Beide ploegen hielden dinsdagmiddag een open training voor de fans. Bij Ajax zorgde dat wellicht voor wat zorgen bij de supporters: twee belangrijke spelers kwamen niet op het veld. Dat is niet fijn zo vlak voor een belangrijk duel.

De wedstrijd tegen PSV geldt voor Ajax als een soort laatste strohalm in de race om rechtstreekse plaatsing voor Champions League-voetbal. De Amsterdammers staan op de vierde plaats en heeft vier punten minder dan nummer 2 Feyenoord. PSV is al lang en breed kampioen en daar hoopt Ajax van te profiteren.

Steven Berghuis, de man in vorm

Maar Ajax moet dat duel mogelijk wel spelen zonder twee belangrijke spelers. Davy Klaassen en Steven Berghuis waren niet aanwezig op de open training van de club dinsdagmiddag op Sportpark De Toekomst. De middenvelder is al een tijdje geblesseerd, maar Berghuis was juist weer de man in vorm na een lange blessure.

Het zou een flinke aderlating zijn als beide heren gemist moeten worden, alleen al doordat het de eerste twee aanvoerders zijn bij Ajax. Mika Godts trainde wel mee bij Ajax en viel in de smaak bij het publiek. Hij moest veel handtekeningen uitdelen en ging op talloze foto's. Dat is niet zo gek ook, Godts maakt een geweldige indruk dit seizoen bij Ajax en scoort erop los. Tegen NAC scoorde hij een formidabele goal waarna iedereen moest denken aan de goal van Zlatan Ibrahimovic in 2004, ook tegen NAC.

Ibiza-trip

Bij PSV was de sfeer opperbest op de open training, waar Ruben van Bommel voor het eerst weer tegen een bal trapte in het bijzijn van de fans. De jonge aanvaller en zoon van Mark van Bommel, raakte begin dit seizoen zwaar geblesseerd aan zijn knie en werkt hard aan zijn herstel. De PSV-selectie werkte een rustige training af nadat ze een paar dagen naar Ibiza waren gegaan om het kampioenschap te vieren.

Zaterdag spelen Ajax en PSV om 20.00 uur tegen elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Ajax kan daar de druk opschroeven op Feyenoord, dat een dag later op bezoek moet bij Fortuna Sittard.