Dies Janse is inmiddels vaste waarde bij FC Groningen als huurling van Ajax, maar ook zijn broer speelt in de Eredivisie. Rijk Janse maakte echter pas deze maand zijn debuut en dat was voor zijn broer een zenuwachtig moment.

Het moment gebeurde op 22 maart in de wedstrijd tussen NEC en SC Heerenveen. Vaste doelman Gonzalo Crettaz van NEC was nog herstellende van een blessure en daarom keepte Jasper Cillessen. Echter viel na een paar minuten spelen ook hij uit met een kuitblessure. Daarom mocht Rijk Janse gaan warmlopen. De 23-jarige keeper zit sinds de zomer van 2022 bij NEC, maar maakte zijn debuut voor de hoofdmacht nog niet. Tot zondag 22 maart.

Janse kwam in minuut zeven in het veld en keepte de gehele wedstrijd uit. Zijn doel schoon houden lukte niet, want het duel eindigde in 2-2. Voor Janse zat er geen familie op de tribune. Zijn broer Dies speelde in Groningen een thuiswedstrijd tegen AZ en dus was zijn familie naar het Noorden afgereisd. De verdediger van Groningen vertelt dat zijn ouders normaal wel vaak naar NEC gaan in de hoop dat hun zoon Rijk zou debuteren, maar toen het echt gebeurde was de familie er niet.

'Het was verschrikkelijk'

Tegenover het Algemeen Dagblad vertelt Janse dat hij samen met zijn ouders zijn broer zag debuteren op televisie. Het leverde voor de gehele familie spannende momenten op. "Pa trok het slecht. Ma had het niet meer en ik zat ook vrij hoog met mijn hartslag. Ik ben erachter gekomen dat het verschrikkelijk is om naar een keeper te kijken. Zeker met de manier van spelen van NEC. Dan zie je de bal over de middellijn gaan en komt mijn broer ineens ingevlogen. Uiteindelijk heeft hij het gelukkig goed gedaan", vertelt de Jong Oranje-speler over zijn broer.

De gebroeders Janse komen uit Zeeland, maar zijn nu allebei dus uitgewaaid voor hun voetbalcarrière. Ze hebben daarom veel contact via de telefoon, want hun band is zeer hecht. Dies Janse speelt het seizoen nog af bij FC Groningen en keert daarna terug naar Ajax. De kans dat Rijk Janse na de interlandperiode nog bij NEC keept, is klein. Cillessen en Crettaz keren waarschijnlijk terug van hun blessure.