NEC heeft niet de volle mep gepakt in de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Na een zeer vermakelijke wedstrijd werd het 2-2 in de Goffert. De grootste domper voor NEC was echter het uitvallen van Jasper Cillessen.

Cillessen staat al enkele wedstrijden onder de lat bij het uitstekend presterende NEC. Dit komt door de blessure van Gonzalo Crettaz, de eerste doelman van de Nijmegenaren die door coach Dick Schreuder werd meegenomen uit Spanje. Cillessen keepte normaal alleen in het bekertoernooi, maar mocht dus in het competitieduel met Heerenveen starten. Echter ging het al snel mis voor de sluitpost.

Na enkele minuten ging Cillessen voor het eerst zitten en had hij verzorging nodig. Vervolgens probeerde hij het nog even, maar voelde hij weer een paar minuten later dat het niet goed zag. De sluitpost werd gewisseld en vervangen door Rijk Janse. De Zeeuwse doelman maakte daarmee zijn debuut voor de Nijmegenaren. In de eerste helft liet hij zich gelijk al zien met een aantal riskante, maar goed uitpakkende acties.

Prachtige treffers

Tegen Heerenveen startte NEC sterk qua doelpunten. Een treffer van Tjaronn Chery zette de thuisploeg nog op voorsprong, maar door goals van Jakob Trenskow en Ringo Meerveld staat Heerenveen bij rust op een 2-1 voorsprong. Vooral de treffer van laatstgenoemde was er een van ongekende schoonheid.

Na rust wist NEC dat het een versnelling hoger moest spelen om Heerenveen te verslaan in eigen huis. Dat gebeurde ook onder aanvoering van captain Chery. De Surinaams international maakte met een geweldige uithaal ook de 2-2, waardoor de ploegen weer gelijk kwamen. Vervolgens ging NEC nog echt op jacht naar de winnende goal en was het voor Heerenveen verdedigen. Die winnende treffer kwam er echter niet voor NEC, ondanks de vele kansen.

De Nijmegenaren staan door het gelijke spel nog wel op plek drie, maar Ajax krijgt de kans om dichterbij te komen. Als de Amsterdammers winnen van Feyenoord in de Klassieker, dan komt de ploeg van Oscar Garcia op hetzelfde aantal punten als NEC.