Heracles Almelo beleefde een uiterst pijnlijk weekend. De club degradeerde en dat zorgt voor een flinke kater in Almelo. Clubiconen Gertjan Verbeek en Willie Overtoom kijken met pijn in het hart naar wat er dit seizoen misging bij de club. "Daardoor staat Heracles waar het nu staat en niet op de plek waar hun ambities liggen", zegt Verbeek in gesprek met Sportnieuws.nl.

Degradatie zat er al geruime tijd aan te komen, maar tóch kwam de realiteit alsnog hard binnen. "Je zag het natuurlijk aankomen, maar als je merkt dat ze tegen FC Volendam dan zó kansloos zijn… In het stadion voelde je het verdriet en de teleurstelling, dan komt dat wel even binnen", vertelt Verbeek, die bijval krijgt van Overtoom. "Ik had de hoop al een tijd opgegeven, maar het blijft een treurige situatie."

Gitzwart seizoen op alle vlakken

Volgens Verbeek zegt het alles dat Heracles dit seizoen met maar liefst vier verschillende trainers werkte: Bas Sibum, Hendrie Krüzen, Ernest Faber en Vincent Heilmann. "Ze hebben misschien te vroeg afscheid genomen van Sibum, want niets heeft tot verbetering geleid. De ploeg is alleen maar onzekerder geworden, omdat iedere trainer zijn eigen idee had. Bij clubs als Telstar en Volendam is het steeds beter geworden qua voetbal en dat heeft erin geresulteerd dat ze nog steeds goede hoop hebben op rechtstreekse handhaving."

Ook Overtoom ziet dat het structureel misging. "Er was dit seizoen continu onrust", doelt de ex-voetballer op de keuzes om afstand te nemen van de hoofdtrainers. "Daarnaast was er ook veel te weinig herkenning én kwaliteit in de selectie. Noem mij één speler die creativiteit of een steekbal in huis heeft? En als je dan ook nog zoveel ongelukkige keuzes maakt op directieniveau…"

Begroting Heracles

Verbeek spreekt dan ook van een dramatisch seizoen voor de club. Zeker als hij kijkt naar de financiële mogelijkheden van Heracles. "Ze hebben een grotere begroting dan NAC Breda, PEC Zwolle, Excelsior, FC Volendam en Telstar… Heracles heeft de ambitie om een goede middenmoter te zijn met uitschieters naar boven, maar dit jaar is het behoorlijk fout gaan. Dat zorgt er ook voor dat de impact groot is."

Externe partij helpt Heracles

De club moet zich nu opmaken voor een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Om orde op zaken te stellen, heeft de club Eric Gudde en Berend Rubingh aangesteld om de organisatie onder de loep te nemen. "Zij moeten de boel gaan doorlichten op bestuurlijk niveau om te kijken of de organisatie wel goed staat. Er zijn natuurlijk nogal wat keuzes gemaakt die ongelukkig hebben uitgepakt. Daardoor staat Heracles waar het nu staat en niet op de plek waar hun ambities liggen."

Overtoom kijkt met gefronste wenkbrauwen naar die beslissing. "Dit zegt genoeg over het gebrek aan expertise binnen de club. Als je wél de juiste kwaliteiten in huis hebt, dan zou je toch geen externe factoren nodig hebben? Voor mijn gevoel straalt dit geen vertrouwen uit naar je eigen mensen richting de toekomst. Ik denk dat het idee goed is, maar het lijkt me lastig om als supporter dan een goed gevoel bij je leidinggevenden te houden die blijkbaar hulp van buitenaf nodig hebben om het seizoen te evalueren."

Juist positief signaal

Verbeek ziet juist een positief signaal in het besluit. "Het geeft aan aan dat ze wel erkennen dat de keuze die ze gemaakt hebben niet goed uitgepakt hebben en dat ze op dit moment niet precies weten hoe nu verder. Ze willen graag de mening van een objectieve partij. Ik vind het goed dat de leidinggevenden zich kwetsbaar op durven te stellen, want het betekent dat ook hun functioneren tegen het licht wordt gehouden."

Voor Heracles begint nu een nieuw hoofdstuk in de Keuken Kampioen Divisie. "Heracles moet volgend jaar weer zien te promoveren, maar dat wordt een hele klus. Er zijn behoorlijk veel grote clubs in de Keuken Kampioen Divisie. Het wordt er niet makkelijker op", zegt Verbeek. Overtoom denkt dat de club vooral terug moet naar de eigen identiteit. "Je moet terug naar de basis: een aantal jongens uit de omgeving, veel jeugdspelers en extra kwaliteit en creativiteit van buitenaf", besluit Overtoom.