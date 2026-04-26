Het is een zwarte dag voor Heracles Almelo. De voetbalclub degradeerde zondag uit de Eredivisie na een 2-0 thuisnederlaag tegen FC Volendam en dat komt hard aan bij trainer Ernest Faber en aanvoerder Damon Mirani. De twee zijn vooral boos over het wangedrag van een deel van de eigen fans, dat zelfs zorgde voor een tijdelijke staking.

De teleurstelling droop van het gezicht van aanvoerder Mirani na de pijnlijke middag tegen FC Volendam. Degradatie is met nog drie duels te gaan onafwendbaar. "Het is heel vervelend dat het nu al definitief is, dat doet zeer. We hebben het aan onszelf te wijten", zei hij na afloop bij ESPN. Hij was getuige van heftige incidenten op de tribunes van het Erve Asito Stadion, waar fans van de thuisploeg het met elkaar aan de stok kregen.

'Dan word ik link'

"Het is heel simpel: we hebben te veel goals tegen gekregen en te weinig goals gemaakt. Maar als er wordt gezegd dat we er niet alles aan gedaan hebben dit seizoen, dan word ik link", reageerde Mirani op de vraag wat hij van het wangedrag van de eigen fans vond. Zij gooiden uit frustratie met vuurwerk. "We zijn altijd ons stinkende best blijven doen en hebben elke dag alles gegeven. We hebben als groep keihard gewerkt, maar het was niet goed genoeg."

'Dan is dit het gevolg'

Ook trainer Faber sprak van een zwarte dag voor Heracles Almelo. "Iedereen is er ziek van, de spelers zaten met pijn in de buik in de kleedkamer", zei de coach bij ESPN. Faber noemde als oorzaak: te weinig resultaat. "We hadden goede plannen en hebben fases gehad waarin we de wedstrijden konden beslissen, maar dat hebben we nagelaten. Dan is dit het gevolg. Ook vandaag hadden we meer moeten afdwingen, ook al stond er wat meer spanning op."

De trainer, die ook technisch directeur is, zei dat zijn ploeg met opzet niet over degradatie nadacht. "Positieve gedachten zijn het enige middel om je erin te houden. Helaas is dat niet gelukt. We gaan nu de competitie netjes afronden en dat geeft ons de gelegenheid om grondig te analyseren. Dan kunnen we kijken wat er beter kan, want het voetbal verandert continu. We liggen achterop qua resultaat, dus er is werk aan de winkel."

'Dan gaat het niet veel worden met deze club'

Faber had zich gestoord aan de fans van Heracles die na de 0-2 met vuurwerk begonnen te gooien. "We vechten niet met elkaar, maar tegen elkaar. En we praten meer over elkaar dan met elkaar. Als we dat blijven doen, dan gaat het niet veel worden met deze club. Dat is jammer, want als we nu eens met elkaar gaan praten, heeft Heracles een mooie toekomst."