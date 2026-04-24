Opmerkelijke taferelen in Den Bosch. Daar juichten supporters van de plaatselijke FC voor goals van de tegenstander. Kort na de eerste treffer van ADO Den Haag werd de wedstrijd stilgelegd. Uiteindelijk wonnen de bezoekers met 3-1, waardoor Den Bosch de play-offs in gaat.

In de 25e minuut lieten de thuissupporters van zich horen toen Sekou Sylla scoorde namens de bezoekers. Door een rekenkundige samenloop van omstandigheden had de Brabantse club er baat bij te verliezen van ADO.

Het gejuich kwam niet uit het uitvak, dat moest leeg blijven vanwege eerdere wanordelijkheden tussen Den Bosch en ADO. Nee het waren fans van de thuisploeg die uitzinnig van vreugde waren na de treffer van Sylla. "Dat geloof je toch niet? Ze roepen 10, 10, 10", verbaasde commentator Koert Westerman zich bij ESPN. "De Vliert juicht voor ADO", voegde hij er aan toe. "Het blijft kolderiek", vond Toine van Peperstraten, die ESPN Schakelen aan elkaar praatte.

Ruzie op de tribune

Kort daarna was er consternatie. Een geel-groen doek dook op, op een van de tribunes van FC Den Bosch. Dat terwijl er helemaal geen fans uit Den Haag welkom zijn. Dus kwam het onderling tot een handgemeen, waarna de beveiliging ingreep. Scheidsrechter Rob Dieperink besloot uit voorzorg de wedstrijd even stil te leggen. Nadat de rust weer was wedergekeerd, kon er weer worden gevoetbald.

Tja , stommiteit om hier dit te doen !! #DBOado pic.twitter.com/xMh0ATbowW — Henri (@Papahen68) April 24, 2026

Uiteindelijk won ADO met 3-1, mede door twee vlugge goals na rust. Jalen Hawkins en Nigel Thomas waren daarvoor verantwoordelijk namens de kampioen. Rafi Wolters deed nog wat terug namens Den Bosch, waardoor het publiek vier keer kon juichen. Er kwam nog een vijfde keer, nadat duidelijk werd dat de Bosschenaren zich voor de play-offs hadden geplaatst.

Veelbesproken scenario Den Bosch

FC Den Bosch eindigde ongeacht de uitslagen van de wedstrijden op vrijdagavond op de negende plek in de eerste divisie. Die plek geeft recht op een plek in de play-offs om promotie naar de Eredivisie, omdat Vitesse niet bij de beste twee ploegen eindigt in de vierde periode. De Arnhemmers moesten hopen op een misstap van ADO of Willem II, die kwam er niet. Zelf speelden ze een veelbesproken duel bij Cambuur.