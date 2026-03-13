Er zijn direct kopzorgen voor Oscar Garcia bij Ajax. De trainer van Jong Ajax werd zondag doorgeschoven naar Ajax 1 en volgt daarmee Fred Grim op. Kort na zijn aanstelling heeft hij direct slecht nieuws gekregen uit de ziekenboeg. De Amsterdammers missen de nodige belangrijke krachten tegen Sparta Rotterdam.

Terwijl Oscar Garcia zich voorbereidde op de wedstrijd van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond, kreeg hij een telefoontje van Jordi Cruijff. "Toen Jordi me vroeg of ik Ajax wilde helpen, zei ik direct ja. Ik was bezig met de voorbereidingen voor Den Bosch, dus het was nooit een vooropgezet plan. Hij belde me om mijn mening te horen; de beslissing was nog niet genomen. Pas twee uur later was iedereen het erover eens."

Sindsdien is hij druk bezig de groep voor te bereiden op het duel met Sparta, de nummer 7 van de VriendenLoterij Eredivisie. Ajax staat momenteel vijfde, maar daar wil de Spanjaard maar wat graag verandering in brengen. Hij gelooft nog altijd in Champions League-voetbal, ook met deze selectie. "Ze moeten inzien hoe goed ze zijn. Ik wil dat ze vertrouwen krijgen", vertelde hij op de persconferentie vrijdagmiddag.

Afwezigen bij Ajax

Tijdens diezelfde persconferentie had Garcia ook slecht nieuws te melden. "Wout Weghorst is ziek en heeft de afgelopen dagen niet getraind. Hij zou sowieso geschorst zijn voor deze wedstrijd. Kasper Dolberg heeft de afgelopen dagen ook niet getraind vanwege buikproblemen. Hij is een vraagteken." Een zorgwekkende samenloop van omstandigheden, want de twee spitsen die normaal de strijd aangaan om een basisplaats in de aanval bij Ajax, zijn niet inzetbaar. Zonder hen blijven er weinig smaken over.

Een jeugdige optie is Don-Angelo Konadu, hij is ook direct de laatste échte spits in de selectie van Ajax. Het geluk voor hem is dat Garcia hem kent van zijn kortstondige periode bij Jong Ajax. In het verleden werd Oscar Gloukh ook nog wel een keer in de punt van de aanval gezet, wat ook winteraankoop Maher Carrizo zou kunnen. Het is lastig in te schatten wat Garcia zal doen.

Tegelijk meldde Garcia ook dat de reeds geblesseerde spelers nog altijd niet terug zijn. Zo is Ko Itakura ook nog altijd niet beschikbaar, is Oliver Edvardsen ook niet van de partij. Dat geldt uiteraard ook voor Vitezslav Jaros en Oleksandr Zinchenko, die beiden kampen met langdurige knieblessures.