PSV haalt opgelucht adem dankzij een late treffer van Couhaib Driouech, die de Eindhovenaren een 4-3 zege op FC Utrecht bezorgde - en daarmee de officieuze landstitel. Door de overwinning kan PSV kampioen worden als FC Volendam een punt pakt tegen Feyenoord. Een gelijkspel van de Volendammers is al voldoende om de helemaal titel veilig te stellen.

Na de blamage tegen Telstar (3-1 verlies) kreeg PSV tegen FC Utrecht al razendsnel een keiharde tik te verwerken. Na geklungel in de achterhoede kreeg FC Utrecht-spits Artem Stepanov alle ruimte om de bal kiezelhard tegen de touwen te schieten: 0-1. In de 14e minuut kwam Gjivai Zechiël plots oog in oog met PSV-doelman Matej Kovar. De huurling van Feyenoord bleef heel koeltjes en schoof 'm keurig binnen: 0-2.

Aansluitingstreffer van Saibari

Het zorgde voor een striemend fluitconcert én de fanatieke aanhang schreeuwde 'PSV wakker worden'. Het hielp de ploeg van Peter Bosz wél, want daarna maakte Ismael Saibari al snel de aansluitingstreffer na een mooie individuele actie. De Marokkaanse middenvelder passeerde een aantal tegenstanders en krulde de bal mooi in de verre hoek: 1-2.

Til mist voor open doel

PSV was in het restant van de eerste helft de betere partij en kreeg dan ook een aantal goede kans. Guus Til zal zichzelf nog wel even achter de oren krabben. De gelegenheidsspits kreeg een panklare voorzet van Saibari, maar Til schoof de bal naast het open doel. Even later kreeg Kiliann Sildillia dé kans om gelijk te maken, maar de Franse verdediger schoot de honderd procent doelkans hard op de lat. Daardoor bleef PSV op jacht naar de gelijkmaker.

Saibari steelt de show

In de tweede helft zette PSV de schandalige openingsfase helemaal recht in zo'n acht minuten. Mauro Júnior stuurde Saibari weg met een lange bal, waarna de lopende middenvelder uitstekend bij zijn directe tegenstander wegdraaide en de bal hard binnenschoot: 2-2. Even later herhaalde Saibari dat kunstje, maar toen legde hij de bal goed breed op de vrijstaande Til. Ditmaal was het wél raak voor de gelegenheidsspits: 3-2.

Drama voor Schouten

Het leek in het tweede bedrijf allemaal crescendo te gaan voor PSV, maar in de 65e minuut ging het helemaal mis voor Jerdy Schouten. De verdediger annex middenvelder leek zijn knie te verdraaien en moest zelfs op een brancard naar de kant. Schouten sloeg daarbij zijn handen voor zijn ogen, waarmee de schade zomaar eens behoorlijk erg kan zijn.

Wéér een klap voor PSV

Vervolgens kreeg PSV nóg een klap te verwerken. In de 82e minuut maakte Jesper Karlsson namelijk de gelijkmaker voor de Domstedelingen. Sildillia stond behoorlijk te schutteren, waarna de Zweed van FC Utrecht 'm goed tegen de touwen schoof: 3-3. Daarmee stond de vroegste landstitel ooit weer op het spel voor PSV, want dan móést Feyenoord per se verliezen tegen FC Volendam.

Driouech voorkomt flinke dreun

Couhaib Driouech maakte echter de belangrijke 4-3 in de absolute slotfase. De invaller profiteerde van gegrabbel van FC Utrecht-doelman Barkas, waardoor zijn ploeg plots weer uitstekende papieren had voor de vroegste titel ooit. De Eindhovenaren moeten nu hopen op een wonder in Volendam. Als de Palingboeren gelijkspelen of winnen van Feyenoord is PSV officieel kampioen. Nu is de titel officieus.