Ajax kreeg een zware tik te verwerken in het duel met Sparta. Youri Regeer ging hevig geëmotioneerd van het veld gegaan. De middenvelder heeft zich zwaar geblesseerd aan zijn hamstring in een actie langs de lijn. Hij ging erbij zitten en trok zijn shirt over het hoofd. De trainer Oscar Garcia bevestigde op de persconferentie dat het er niet goed uit ziet.

En dat is een flinke domper voor Ajax, dat Youri Regeer vaak in de basis heeft staan op de 6-positie. Al tijden zoekt Ajax naar een ervaren man op die plek, maar Regeer vervult die positie tot nu toe meer dan prima. In het duel met Sparta ging het mis. Hij kwam aan de linkerkant op het veld in duel met de rechtsback van Sparta. Zonder dat er veel aan de hand leek, ging hij ineens naar de grond. Hij greep direct naar zijn hamstring en was zeer geëmotioneerd.

Behandeling was nodig en al gauw bleek het foute boel te zijn. Hij ging onder begeleiding van de medische staf van het veld en was aangeslagen. "Dat ziet er niet heel goed uit en hij zal er waarschijnlijk voor lange tijd niet bij zijn. Hij blesseerde zich aan zijn hamstring en het is afwachten wat de testen ons zullen vertellen", vertelde Garcia na afloop tegenover de pers.

Ajax staat wel voor in het duel met Sparta, dat afgewerkt wordt zonder de fans op de F-Side. Steven Berghuis zag in de 19e minuut zijn vrije trap via een voet van een Spartaan in het doel ploffen. In de 32e minuut was het weer Berghuis die belangrijk was. Hij tekende voor de 2-0 van Ajax. Garcia ontplofte langs de lijn van ontlading, het eerste kwartier van Ajax was namelijk maar matig. Na de goal lijken ze wat meer grip op de wedstrijd te hebben.