Bij het duel tussen PSV en FC Utrecht waren er zaterdagmiddag grote zorgen om aanvoerder Jerdy Schouten. De verdediger leek zijn knie op een vreselijke manier te verdraaien en moest het veld zelfs verlaten met een brancard.

Schouten is dit seizoen dé onmisbare schakel, maar leek zich zaterdagmiddag zwaar te blesseren. De aanvoerder van de Eindhovenaren bleef met zijn voet in het gras haken, waarna hij met veel pijn naar de grond ging. Het zorgde voor betreurde gezichten in het Philips Stadion, dat compleet stilviel.

Handen voor ogen bij Schouten

In eerste instantie leek Schouten er nog relatief rustig bij te zitten, maar toen de dokter erbij kwam, werd al snel duidelijk dat het toch ernstiger was dan gedacht. Toen ook de brancard het veld op moest, werd dat vermoeden bevestigd: de ogenschijnlijke knieblessure lijkt een flinke tegenslag te zijn. Schouten had tranen in zijn ogen en verliet met zijn handen voor zijn gezicht het veld.

Voor Schouten zal er ongetwijfeld ook meteen gedacht worden aan het aanstaande WK. De Oranje-international is de laatste jaren steevast onderdeel van de selectie van bondscoach Ronald Koeman, maar het is niet uitgesloten dat Schouten bij een blessure uit beeld raakt voor het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Voorlopig is het onbekend hoe ernstig de blessure is.

Mogelijk kampioensduel

Voor PSV is het een grote smet op de wedstrijd tegen FC Utrecht. De ploeg van Peter Bosz begon dramatisch en kwam al snel op een 2-0 achterstand. Door een uitstekend spelende Ismael Saibari bogen zij het in de tweede helft echter om. Ze stevenen af op een zege, waardoor ze vol spanning naar FC Volendam - Feyenoord zullen kijken. Bij puntenverlies van de Rotterdammers zijn ze officieel kampioen.