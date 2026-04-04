PSV is sinds zaterdagmiddag officieus kampioen van de VriendenLoterij Eredivisie. Bij puntenverlies van Feyenoord op bezoek bij FC Volendam wordt het zelfs al officieel, maar trainer Peter Bosz heeft (nog) geen plannen voor een eventueel feestje. "Ik zit niet in de feestcommissie", vertelt Bosz lachend.

Het is absoluut niet uitgesloten dat de selectie en staf van PSV zondag alsnog bij elkaar gaan komen, want bij een kampioenschap moet dat zo snel mogelijk gevierd worden. Bosz weet echter van niets. "Als het goed is, ga ik naar mijn kleinkinderen toe. Als Feyenoord niet wint? Dan blijf ik het liefst bij mijn kleinkinderen", vertelt Bosz, die snel op de vingers wordt getikt door de perschef. "Daar moeten we het dan nog even over hebben", lacht hij.

Niet in de feestcommissie

De 62-jarige trainer beweert oprecht niets af te weten van de plannen bij een eventuele titel. "Ik heb helemaal niks te maken met het programma, dat bespreken ze niet met mij. Blijkbaar moet ik zo dus nog even met Nick (de perschef, red.) overleggen", vertelt Bosz, die het uiteraard wel gaat volgen. "Met mijn kleinkinderen, die zitten allemaal in een PSV-shirtje."

PSV-uitblinker Ismael Saibari, tegen FC Utrecht goed voor twee goals en één assist, heeft overduidelijk wél plannen om het duel van Feyenoord tegen FC Volendam te kijken. "Ik ga een aantal spelers bij mij thuis uitnodigen of misschien wel de hele ploeg", zegt Saibari, die er niet vanuit gaat dat Bosz óók komt. "Hij is denk ik liever bij zijn kleinkinderen, haha."

Niet wennen aan prijzen winnen

Bosz, die dus afstevent op zijn derde kampioenschap op rij, moet lachen als hem gevraagd wordt 'of hij al gaat wennen aan het winnen van prijzen'. "Het zou wel héél raar zijn als de man die nooit prijzen pakt daar al aan gewend is", grapt Bosz.