De Eredivisie komt komend weekend ten einde en dus mogen diverse spelers zich gelukkig prijzen met een nominatie voor beste speler van het seizoen. Kampioen PSV levert twee namen, terwijl ook het desastreuze Ajax alsnog een uitblinker af mag vaardigen. Van Feyenoord zit er niemand bij de kanshebbers.

Tjaronn Chery (NEC), Mika Godts (Ajax), Ismael Saibari (PSV), Joey Veerman (PSV) en Jacob Trenskow (sc Heerenveen) maken kans om te worden verkozen tot Speler van het Jaar van de Eredivisie. Saibari behoorde ook vorig jaar tot de genomineerden, maar zag de titel toen naar Sem Steijn (destijds FC Twente) gaan.

De genomineerden zijn gekozen door de aanvoerders van de Eredivisieclubs, in samenwerking met spelersvakbond VVCS. De aanvoerders kiezen ook de uiteindelijke winnaars. De prijzen worden uitgereikt op 25 mei tijdens een awardshow, die live te zien is bij voetbalzender ESPN.

Vrouwen

Bij de vrouwen behoren Sisca Folkertsma (PSV), Mao Itamura (Feyenoord), Danique Noordman (Ajax), Liz Rijsbergen (PSV) en Jill Roord (FC Twente) tot de kanshebbers om te worden verkozen tot beste speelster.

Talent van het jaar

Naast de verkiezing van Speler van het Jaar worden tijdens de Eredivisie Awards ook andere prijzen uitgereikt. Zo wordt duidelijk wie zich Johan Cruijff Talent van het Jaar mag noemen in de VriendenLoterij Eredivisie en de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. De genomineerden voor deze prijs worden op donderdag 14 mei bekendgemaakt.

Mooiste goals en oeuvre

Ook de mooiste doelpunten van het afgelopen seizoen krijgen een plek tijdens de awardshow. Daarnaast worden de topscorersprijzen van beide competities overhandigd en wordt voor de zesde keer een Oeuvre Award uitgereikt. Met deze prijs worden personen geëerd die van grote waarde zijn of zijn geweest voor het Nederlandse betaald voetbal.

