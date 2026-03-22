PSV wilde zondagmiddag tegen Telstar het officieuze kampioenschap binnenhalen, maar kreeg vlak voor rust een flinke domper te verwerken. PSV'er Anass Salah-Eddine kreeg plots een rode kaart van scheidsrechter Marc Nagtegaal.

In de 38e minuut was er plots pure verbazing op het gezicht van Anass Salah-Eddine. De linkervleugelverdediger van PSV was in duel met Telstar-verdediger Gerald Alders, terwijl de bal aan de andere kant van het veld was. De scheidsrechter legde het spel plots stil en gaf Salah-Eddine een directe rode kaart.

Pure verbazing in BUKO Stadion

De keuze van Nagtegaal kwam voor vrijwel iedereen in het BUKO Stadion als een verrassing, maar hij was resoluut: Salah-Eddine deelde een elleboogstoot uit aan zijn tegenstander. De VAR keek nog even naar het moment, maar besloot niet in te grijpen. Daardoor moest PSV het slot van de eerste helft én het tweede bedrijf met een man minder verder.

Op beelden is te zien dat de Marokkaans international zich probeert los te maken van Alders, maar daarbij een flinke tik uitdeelt tegen de kaak van de Telstar-verdediger. De zorgen voor Bosz zijn behoorlijk, want de vleugelverdedigers vallen met bosjes uit. Sergino Dest ligt er het hele seizoen uit met een spierblessure, terwijl Mauro Junior pas net terug is van zijn blessure.

Anass Salah-Eddine krijgt rood na een worsteling met Gerald Alders 🟥



Terecht? 🧐#telpsv pic.twitter.com/KXGErR3wK8 — ESPN NL (@ESPNnl) March 22, 2026

Extra tik voor PSV

Nog vóór rust kreeg PSV opnieuw een tik te verwerken. Uit een rebound na een vrije trap schoot Patrick Brouwer de openingstreffer binnen: 1-0. Nadat de Eindhovenaren eerst al moesten slikken dat het kampioensfeestje werd uitgesteld en toen de rode kaart van Salah-Eddine. Hen wacht in Velsen-Zuid een bijzonder lastige opgave, maar in de tweede helft reageerde PSV op een uitstekende manier. Al binnen een paar minuten lag de bal in het netje: 1-1.