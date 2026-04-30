Cultheld Michiel Kramer heeft onlangs zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd. De 37-jarige spits van RKC gaat aan de slag als assistent-trainer bij zowel het eerste elftal als Onder 21 van de club uit Waalwijk. In een uitgebreid afscheidinterview blikt hij terug op de meest bijzondere periode uit zijn loopbaan. "Dan had ik niet bij Feyenoord gespeeld", zegt Kramer.

Kramer beleefde een sterke periode bij ADO Den Haag en maakte in het seizoen 2014/2015 maar liefst zeventien goals in de Eredivisie. Dat leverde hem een droomtransfer naar Feyenoord op, al was dat aanvankelijk niet het plan. In eerste instantie leek hij namelijk op weg naar Baniyas uit Abu Dhabi. "Ik had er een hele hoop kunnen verdienen", lacht Kramer in gesprek met de officiële kanalen van RKC Waalwijk.

Miljoenensalaris in Abu Dhabi

De transfer was al in kannen en kruiken, maar bij terugkeer in Nederland kreeg hij plots te horen dat de deal was afgeketst. "Ik zou er financieel onafhankelijk worden, dus ik denk dat iedere speler dat zou doen. Ik zou er 4,5 miljoen euro netto verdienen, dat is een hele hoop geld", deelt Kramer openlijk.

Vanaf dat moment werd de oud-spits van onder meer ADO Den Haag, NAC Breda en RKC Waalwijk geconfronteerd met de harde realiteit van het voetbal. "Je wordt in zulke landen gewoon genaaid waar je bij staat. Van de één op andere dag was er ineens géén akkoord. Op dat moment baalde ik wel, maar achteraf was het fantastisch."

"Toen kwam namelijk mijn droomclub: Feyenoord. Als dat nooit was gebeurd, had ik niet bij Feyenoord gespeeld", gaat Kramer verder. "Ik stond in '99 op de Coolsingel na het kampioenschap. Ik was met mijn vader bij de wedstrijd tegen NAC Breda, toen een gelijkspel voldoende was voor de landstitel. Daarna gingen we naar de Coolsingel. Als je dan zestien jaar later ineens zelf voor die club mag gaan spelen..."

Mooi moment voor familie Kramer

Volgens Kramer is hij Feyenoord nog altijd dankbaar. "Mijn hele familie en schoonfamilie was bij de presentatie. Het voelde op dat moment alsof de cirkel rond was, omdat ik natuurlijk heel veel tijd had gestoken in mijn carrière. Toen ik het Feyenoord-shirt kreeg en aandeed, had mijn vader het moeilijk. Dat vond ik mooi, maar óók lastig. Dat is iets wat me altijd is bijgebleven en bijzonder blijft."

Uiteindelijk won de cultspits de KNVB Beker, de landstitel én de Johan Cruijff Schaal. "Persoonlijk was voor mij de beker het grootste", erkent Kramer. "Puur omdat ik in iedere speelronde van de beker wel een goal of assist had. Voor mijn gevoel was ik toen écht onderdeel. Bij het kampioenschap leverde ik maar een kleine bijdrage. Ik voelde me écht een héél klein onderdeel", sluit hij openhartig af.