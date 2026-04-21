FC Groningen-keeper Etienne Vaessen heeft een hoop negatieve reacties ontvangen op zijn vakantiefoto's op Instagram. Hij genoot met zijn vriendin Alexandra Budai van een tripje naar Portugal. Maar zijn looks in Lissabon vielen niet in goede aarde.

De VriendenLoterij Eredivisie lag een weekend stil vanwege de bekerfinale tussen NEC en AZ. Vaessen besloot er daarom even op uit te gaan met zijn vriendin. De beelden van het koppel op Instagram leverden echter kritiek op. Dat had alles te maken met de kleding van de keeper.

'Waardeloos'

Hij was namelijk nog steeds in voetbaltenues gehuld, maar niet van zijn eigen club. Zo droeg hij een shirt van Portugese club FC Porto, maar ook van Eredivisie-club NAC Breda. Daar zijn niet alle fans even blij mee. Hij wordt beschuldigt van provoceren. "Waardeloos, lekker naar NAC gaan. Kun je wel voor zijn, maar hoef je niet te showen", reageert iemand.

Vaessen besloot met die volger in discussie te gaan. "Bepaald ik zelf wel, topper", schreef hij. "Jij bepaalt niet wat ik wel en niet aan mag doen toch? Tot snel weer in de mooie Euroborg."

Steun

Er zijn ook veel volgers die juist voor de 30-jarige doelman in de bres springen en zeggen dat Vaessen zich niets van de kritiek aan moet trekken. "Wat een gezeik over dat shirtje", klinkt het bijvoorbeeld. Thijs Oosting, die dit seizoen door Groningen wordt verhuurd aan PEC Zwolle grapt: "Waardeloos, lekker naar Porto gaan dan."

Vaessen is geboren in Breda en maakt er dus geen geheim van dat hij die club een warm hart toedraagt. FC Groningen speelde in januari in eigen huis 0-0 gelijk tegen de nummer zeventien van de Eredivisie. Groningen staat op plek negen in de competitie.