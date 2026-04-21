Sportmarketeer Chris Woerts heeft zijn steun uitgesproken voor NAC Breda in de paspoortgate. Voetbalminnend Nederland kijkt verbaasd naar de stap van NAC om naar de rechter te gaan, maar volgens Woerts is die keuze juist volledig terecht. Bij Vandaag Inside zorgde zijn standpunt voor gefronste wenkbrauwen bij Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. "De KNVB heeft een hele grote mond tegenover NAC", stelt Woerts.

"Heel goed, NAC heeft he-le-maal gelijk", begint Woerts stellig. "Ze hebben gewoon de reglementen gevolgd. Als jij een speler opstelt die niet speelgerechtigd is, krijg je een 3-0 nederlaag. Dat is gewoon een KNVB-reglement. NAC zegt gewoon: jongens, wij komen op voor ons belang. Daar hebben we het volste recht toe. Eigenlijk zouden alle betreffende duels moeten eindigen in 0-3. Eigenlijk zijn ze (Go Ahead Eagles, red.) er nog heel goed af gekomen", verwijst hij naar een reglementaire nederlaag en de mogelijke gevolgen voor de stand.

Vergadering over paspoortgate

Presentator Wilfred Genee gaat er tegen in en merkt op dat volgens hem 34 clubs de opstelling van NAC belachelijk vinden. "Dát is niet waar", zegt Woerts resoluut. "Afgelopen donderdag is er een vergadering geweest met 34 clubs, en maar vijf clubs hebben het woord gevoerd. Niet alle 34. Die vijf clubs die het betrof, dat zijn de clubs die de spelers hebben opgesteld, die hebben geklaagd. Die hadden een heel grote mond." Volgens Woerts heeft NAC meer steun in de Eredivisie dan voorheen werd gemeld. "Feyenoord, Ajax, FC Twente, FC Volendam en Telstar hebben allemaal tegen NAC gezegd: Als jullie winnen, voegen wij ons in die zaak."

'Nu gaan ze de wet nalezen en zeuren'

Johan Derksen ergert zich aan de houding van Woerts. "Ik vind dat je heel onredelijk bent. Die spelers die voor Curaçao, Suriname of Indonesië kunnen spelen krijgen een onoverzichtelijke situatie. Niemand wist precies hoe ze ermee om moesten gaan. Het zijn Nederlandse spelers die al jaren in Nederland spelen, maar die krijgen dan even een ander paspoortje.”

"Niemand had daar een probleem mee, maar nu NAC met 6-0 op de kloten krijgt en dreigt te degraderen, gaan ze nu de wet letterlijk nalezen en zeuren”, gaat hij verder. “Ik vind het heel onsportief. Onder bijzondere omstandigheden moet je creatief met reglementen om durven gaan."

Woerts blijft echter bij zijn standpunt. "Je moet de reglementen naleven. NAC heeft volkomen gelijk, de regels zijn voor iedereen gelijk", stelt hij. "De VVCS heeft een brief gestuurd naar de clubs, in de Voetbal International heeft een artikel gestaan over de consequenties. De KNVB heeft een hele grote mond tegenover NAC, maar ze hebben zelf zitten slapen. Niet NAC, de KNVB en ECV. Die hadden tegen de clubs moeten zeggen wat er kan gebeuren en dat hebben ze niet gedaan", sluit Woerts het onderwerp af.

Dit zou de stand zijn als alle wedstrijden onregelmentair verklaard zouden worden.