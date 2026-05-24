FC Utrecht-trainer Ron Jans bereidt zich voor op de laatste wedstrijd uit zijn loopbaan. De 67-jarige oefenmeester heeft aangekondigd met pensioen te gaan. Op foto’s en beelden van Jans valt bovendien iets op: hij draagt een opvallende pleister op zijn kin.

Jans kan terugkijken op een indrukwekkende carrière als speler en trainer, maar daar komt zondagmiddag een einde aan. De coach hoopt zijn loopbaan in stijl af te sluiten met een mooi slotstuk: het winnen van de play-offs met FC Utrecht, goed voor een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Dan moet echter wel afgerekend worden met Ajax.

Opvallende pleister

Voor Jans begon de dag allerminst prettig. "Mijn ochtendrituelen zijn niet zo moeilijk: opstaan en scheren. Dat laatste is alleen niet goed gegaan", verklaart Jans met een enorme grijns de grote pleister op zijn kin.

Het kleine ongemak mag de pret uiteraard niet drukken. Jans hoopt op een spectaculair slot van zijn carrière. "Ik had 24 mei al héél vroeg in agenda gezet, omdat dat de laatste dag zou moeten worden en dat is het ook geworden", vervolgt Jans, die erop wordt gewezen dat het wel een mooi einde is: een finaleduel met Ajax. "Klopt, maar het kan nóg mooier worden: als we winnen. Dat zou wel heel mooi zijn."

Prachtige carrière voor Jans

Jans stond in zijn carrière liefst 668 wedstrijden langs de lijn in de Eredivisie. Met 274 overwinningen is hij bovendien de succesvolste trainer uit de competitiegeschiedenis. Daarmee blijft hij Bert Jacobs (273 zeges) nipt voor en laat hij ook gerenommeerde coaches als Han Berger (226), Louis van Gaal (216), Ronald Koeman (210), Dick Advocaat (202) en Peter Bosz (202) achter zich.

Bij al zijn vijf clubs (FC Groningen, sc Heerenveen, PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht) behaalde Jans gemiddeld een winstpercentage van 41 procent. Daarnaast werkte hij kortstondig bij Standard Luik en FC Cincinnati.

