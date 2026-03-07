Jean-Paul Boëtius maakte vrijdag bij RKC Waalwijk zijn rentree op de Nederlandse voetbalvelden nadat hij is hersteld van teelbalkanker. Na afloop sprak de eenvoudig Oranje-international openhartig over zijn revalidatie.

RKC Waalwijk won vrijdag met 0-3 op bezoek bij VVV Venlo. Boëtius maakte zijn opwachting en speelde vijftien minuten, nadat zijn contract bij Darmstadt 98 eerder dit jaar afliep en de aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller een korte periode zonder club zat.

"Ik ben een ander mens", was Boëtius na afloop openhartig in gesprek met ESPN, nadat Hans Kraay jr. hem vroeg naar zijn herstel van teelbalkanker. "Iemand met een andere kijk op het leven. Iemand die het geluk in andere dingen zoekt in plaats van het succes op het veld."

Ander soort chemotherapie

Met het idee terug te keren in het profvoetbal, koos Boëtius bewust voor een 'ander soort chemotherapie' dan gebruikelijk. "Zodat ik de longcapaciteit kan behouden die ik voorheen had. Anders heb je een ander soort chemotherapie die wat van je longvermogen omlaag zou halen", legt hij uit.

"Met die blik op de toekomst hebben we dat gedaan", vervolgt de eenmalig Oranje-international die nu aast op een interlandcarrière bij Suriname. "Ik ben altijd keihard blijven werken. Ik heb laten zien dat ik negentig minuten kan spelen en op niveau ben. Nu is het wedstrijdritme opdoen. Minuutjes in de benen. Dan kan ik laten zien wat ik heb."

'Hoop dat ik ze wat kan bijbrengen'

Bij RKC, dat de afgelopen jaren wel vaker heeft gefungeerd als een club waar grote namen zich opnieuw kunnen laten zien, voelt Boëtius zich dan ook helemaal op zijn plek. "Het is leuk dat je wat bekende gezichten hebt hier. Het zijn fijne jongens, die me goed hebben opgevangen. Ik kan er lekker mee babbelen. Ik hoop dat ze wat kan bijbrengen."