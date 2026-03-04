RKC Waalwijk heeft voor een opvallende kwaliteitsinjectie gezorgd richting de slotfase van het seizoen. Met Jean‑Paul Boëtius haalt de club een international met een rijk (inter)nationaal cv binnen, die per direct moet zorgen voor creativiteit, ervaring en leiderschap. De 31‑jarige Surinamer was na zijn vertrek bij SV Darmstadt 98 transfervrij en ligt tot het einde van het seizoen vast in Waalwijk.

De sensationele transfer van RKC Waalwijk lekte dinsdag al voorzichtig uit, maar het zorgt niet voor minder blijdschap bij de eerstedivisionist. "Jean-Paul is een speler van de buitencategorie die normaal gesproken onhaalbaar is voor ons, maar soms ontstaat er een moment waarop we elkaar kunnen helpen. Wij zijn ervan overtuigd dat hij onze selectie zowel op als naast het veld nog een extra impuls gaat geven in de belangrijke laatste fase van dit seizoen", vertelt technisch directeur Bernard Schuiteman via de officiële kanalen van de Waalwijkers.

Spelers met een krasje

Boëtius is de zoveelste grote naam die gaat spelen voor RKC. "Dit past bij waar we voor staan; spelers een podium geven om zich opnieuw in de kijker te spelen. Met namen als Michiel Kramer, Mo Ihattaren en vele anderen hebben we de afgelopen jaren vaker laten zien dat RKC Waalwijk een omgeving waar jongens zich opnieuw kunnen laten zien", vervolgt Schuiteman.

Boëtius heeft een specifieke reden om nu te kiezen voor de eerstedivisionist. "Het zal voor sommige mensen ongetwijfeld verrassend zijn dat ik deze keuze maak, maar mijn management had al langer contact met deze club en nu kwam alles samen, waardoor we elkaar kunnen helpen. Enerzijds wil ik dolgraag naar het WK met Suriname en mezelf opnieuw laten zien in Nederland, anderzijds ben ik zeer gemotiveerd om mijn bijdrage te leveren aan de ambitie van de club om een serieuze rol van betekenis te gaan spelen in de play-offs om promotie naar de Eredivisie."

Carrière Boëtius

De aanvaller genoot zijn opleiding volledig bij Feyenoord, waar hij meer dan honderd officiële wedstrijden in het eerste elftal speelde. Daarna volgden buitenlandse periodes bij FC Basel, KRC Genk, 1. FSV Mainz en SV Darmstadt 98. Boëtius kwam eenmaal uit voor het Nederlands elftal, voordat hij ervoor koos zijn interlandloopbaan voort te zetten bij Suriname.

