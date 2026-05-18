Valentijn Driessen is snoeihard over Ajax na een rampseizoen in zowel de Eredivisie, de beker als de Champions League. Volgens de bekende voetbaljournalist heeft de grootste club van Nederland 'een modderfiguur' geslagen. Ook treurt Driessen nu al bij de gedachte aan NEC in Europa.

De voetbaljournalist van De Telegraaf heeft in zijn wekelijkse column voor de krant geen goed woord over voor Ajax, dat teleurstellend vijfde eindigde en zodoende de play-offs om Europees voetbal in moet. 'Ajax heeft zich dit seizoen op alle fronten belachelijk gemaakt. De grootste club van het land heeft een modderfiguur geslagen en doet dat meer structureel dan incidenteel. Ajax is hard op weg het Anderlecht van Nederland te worden. Een vervallen topclub, niet meer dan een subtopper met af en toe een uitschieter naar boven.'

Met 'Ajax' doelt Driessen op meer dan alleen de spelers, alleen de bestuurders, de fans, of wat dan ook met de Amsterdammers te maken heeft. Het gaat hem om het totaalplaatje. 'Misschien vallen de meubelen met een vierde trainer te redden tegen FC Groningen en eventueel FC Utrecht of Heerenveen daarna. Meer voor de hand ligt dat Ajax volgend seizoen ontbreekt in één van de drie Europese toernooien. Een regelrechte afgang voor Ajax en het merk Ajax. Iets wat zich financieel zeker zal laten voelen.'

'Ramp' Oscar Garcia

Daarbij wijst Driessen naar Ajax-trainer Oscar Garcia, van wie hij duidelijk geen fan is. 'Net zoals Ajax is ook interim-trainer Oscar Garcia een lachertje. Garcia is nu al een ramp voor Ajax en je moet er niet aan denken dat hij volgend seizoen nog wat te vertellen heeft bij de club. Hij heeft niets met zijn spelers en de spelers hebben niets met Garcia. De Spanjaard presteert nog slechter dan zijn voorgangers John Heitinga en Fred Grim. Drie trainers in één seizoen is te veel, maar voor Garcia zullen de Ajacieden zeker niet vol gas geven in de play-offs.'

NEC

NEC nam dit seizoen plek drie in, waar Ajax vanwege de reputatie alleen al, minstens had moeten eindigen. Dus gaat de stuntploeg van trainer Dick Schreuder Champions League-voetbal spelen in De Goffert. Driessen voelt al nattigheid. 'Het grote feest in Nijmegen ten spijt of het geweldige seizoen van trainer Dick Schreuder met zijn ploeg; de competitiefase van het kampioenenbal is schier onhaalbaar voor het kleine NEC. NEC heeft de competitiefase van de Europa League als vangnet, maar daarin net zo weinig te zoeken als Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Utrecht dit seizoen.'

