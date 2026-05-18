Sem Steijn werd afgelopen jaar met veel bombarie binnengehaald bij Feyenoord, hij werd aanvoerder en zag de band weer afgepakt. Uiteindelijk raakte hij ook nog eens geblesseerd en liep het niet lekker bij Feyenoord. Is hij de grootste transferflop dit seizoen? Robert Maaskant vindt van niet. "De aanvoerderskeuze van Van Persie is misschien wel het slechtste moment van de Eredivisie geweest."

In een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine bespreekt Robert Maaskant het afgelopen voetbalseizoen met presentator Damian Vlottes en verslaggever Rick Kraaijeveld. Wanneer het roerige seizoen van nummer 2 Feyenoord wordt besproken, gaat het ook over Sem Steijn.

Situatie Sem Steijn

Want wanneer Vlottes de stelling opwerpt dat Steijn de grootste transferflop is, zijn zowel Maaskant als Kraaijeveld het daarmee oneens. "Zijn blessure heeft hem niet geholpen, de onrust binnen Feyenoord trouwens ook niet. Maar ik vind niet dat je Steijn mag betitelen als miskoop. Als je de topscorer in de eigen competitie haalt en als ik zie welke werklust hij heeft getoond...", somt Maaskant op.

Vlottes stelt dat er misschien meer verwacht werd van hem aangezien hij tien miljoen kostte. "Maar Borges kostte 11 miljoen en heeft nóg minder laten zien", countert Kraaijeveld. Maaskant vergelijkt de situatie met Ramiz Zerrouki, die eerder ook voor veel geld van Twente naar Feyenoord kwam. "Daar hebben ze ook acht miljoen voor betaald, die heeft het echt niet gebracht. Ik vind ook niet dat Steijn voldoende speeltijd heeft gekregen om hem écht te beoordelen."

Aanvoerder Feyenoord

Uiteraard speelt de aanvoerderskwestie ook een grote rol bij Steijn. Robin van Persie maakte hem aanvoerder, maar pakte hem net zo snel ook weer de band af. "Dat is misschien wel één van de slechtste momenten in de Eredivisie geweest dit jaar", zegt Maaskant. "Als Feyenoord mee wil doen om de titel volgend jaar, dan moet de lat hoger en daar past Timon Wellenreuther, de aanvoerder van nu, niet bij."

Al met al is de situatie voor Steijn nooit makkelijk geweest en is het nog veel te vroeg om hem af te schrijven, vindt Kraaijeveld. "Dat komt nog goed. Het is niet dat het sprookje nu uit is. Door zijn blessures heeft hij die periode natuurlijk ook niet gehad om zich in het team te werken. Juist toen Feyenoord wat beter ging spelen. Als hij volgend jaar meedoet in een goedlopend Feyenoord zie ik niet in hoe dat mis kan gaan."

Daar is Maaskant het mee eens. Feyenoord moet Steijn op de juiste manier gaan gebruiken. "Feyenoord heeft zich geplaatst voor de Champions League en je hebt ook Feyenoord in de competitie. Je kan Steijn natuurlijk prima gebruiken op het moment dat jij in de Eredivisie speelt en een andere tactiek hanteren in de Champions League. Hij kan een nuttige speler voor Feyenoord zijn en bij heel veel goals betrokken zijn."

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine blikt Robert Maaskant met presentator Damian Vlottes en voetbalverslaggever Rick Kraaijeveld terug op het afgelopen Eredivisie-seizoen. Hij bespreekt de beschamende situatie waarin Ajax zich bevindt, spreekt zich uit over de baan van Robin van Persie bij Feyenoord en benoemt zijn trainer van het seizoen.

Verder krijgt hij verschillende stellingen voorgelegd over Telstar, PSV en NEC. Hij benoemt het mooiste moment uit het Nederlandse voetbal dit seizoen en blikt stiekem ook al een beetje vooruit op het WK. En wie wordt de bondscoach na het WK? Maaskant heeft er een mening over. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine.

