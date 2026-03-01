Robert Mühren maakte zondag de winnende treffer in extremis voor FC Volendam tijdens het duel met FC Groningen (3-2). Zijn treffer was ook om een andere reden bijzonder voor de Volendammer, zo vertelde hij geëmotioneerd na afloop.

Lachend verscheen Mühren na afloop van de overwinning in extremis voor de camera van ESPN. "We hadden al lang het beslissende doelpunt moeten maken. Het ging zo erg heen en weer. Maar als hij dan zo op het laatste moment valt, dan lust ik nu wel een glas bier", leek hij vrolijk.

Maar Mührens lach maakte al gauw plaats voor een aangeslagen toon. "Ik zal je nog eens wat vertellen", zegt hij terwijl hij zijn tranen probeert te onderdrukken. "Al mijn vrienden zitten hier op de tribune en het is vandaag twee jaar geleden dat onze vriend Ramon is overleden. Dus vandaar ook die ontlading", vertelt hij, waarna hij bevestigt dat het voor hem en zijn vrienden een emotionele dag is. "We gaan het zo even vieren met zijn allen."

Ogenschijnlijk zware blessure Resink

Voor FC Groningen eindigde het duel dramatisch. Na het winnende doelpunt van Mühren in minuut 90+6 bleef Groningen niet alleen zonder punten achter, ook viel Stije Resink geblesseerd uit. Dat zag er ogenschijnlijk niet goed uit, vond ook Mühren, die betrokken was bij het duel waarin het misging.

"Ik hoorde meteen dat het fout was en ik was blij dat de scheidsrechter zei dat het niet door mij kwam. Ik denk dat hij zijn knie verdraaide. Dat is een heel vervelend moment voor Stije. Ik hoop dat het meevalt, maar ik ben er bang voor", aldus Mühren.