Feyenoord heeft een nieuwe algemeen directeur. Robert Eenhoorn is de vervanger van de naar Mexico vertrekkende Dennis te Kloese. Per 1 juli gaat de 58-jarige voormalig honkballer aan de slag in zijn geboortestad.

"Het zal niemand verbazen dat ik als geboren en getogen Rotterdammer erg trots ben om bij Feyenoord aan de slag te gaan", aldus Eenhoorn, die van 2014 tot 2024 algemeen directeur van AZ was, op de website van Feyenoord. "Toen ik een tijdje geleden gepolst werd om eventueel Dennis te Kloese op te volgen, hebben we uitgebreid gesproken over mijn rol en mijn visie op de club en de visie van de club zelf. Dat waren vruchtbare gesprekken, waarna ik voelde dat Feyenoord nu voor mij de juiste keuze is."

Feyenoorder in hart en nieren

Eenhoorn was in 2007 een jaar lang ambassadeur van Feyenoord en voetbalde ruim veertien jaar op de velden van Varkenoord bij de amateurtak van de Rotterdammers. "Ik kijk ernaar uit om te beginnen, niet in de laatste plaats omdat voor mijn gevoel na een aantal goede jaren de club toe is aan een nieuwe, of noem het een vervolgstap", zegt Eenhoorn.

𝐅𝐞𝐲𝐞𝐧𝐨𝐨𝐫𝐝 𝐬𝐭𝐞𝐥𝐭 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐄𝐞𝐧𝐡𝐨𝐨𝐫𝐧 𝐚𝐚𝐧 𝐚𝐥𝐬 𝐚𝐥𝐠𝐞𝐦𝐞𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫



'Het zal niemand verbazen dat ik als geboren en getogen Rotterdammer erg trots ben om bij Feyenoord aan de slag te gaan'



"Het belangrijkste is dat we met elkaar de juiste koers uitstippelen en die gaan bevaren. De uitdaging is ervoor te zorgen dat de historische identiteit van Feyenoord behouden blijft, maar dat we ook alle voorwaarden creëren waar een moderne topsportorganisatie aan moet voldoen."

Ook technisch directeur lijkt zeker

Per 1 juli stopt Te Kloese bij Feyenoord. Hij was 4,5 jaar lang werkzaam in Rotterdam, waarvan het laatste deel als algemeen- en technisch directeur. De leegte van de eerste post is met de komst van Eenhoorn ingevuld. Het technische vlak lijkt in handen te komen van de Belg Dévy Rigaux. Hij is momenteel werkzaam bij Club Brugge.

Feyenoord krijgt stadion in eigen beheer

Vrijdag werd bekend dat Feyenoord stadion De Kuip in eigen handen krijgt. Feyenoord, Stadion Feijenoord en de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF) bereikten daar een akkoord over. Feyenoord en De Kuip zijn nu nog twee aparte, zelfstandige bedrijven.

