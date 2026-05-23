8 mei 2019. Een dag die Ajacieden het liefst zouden vergeten. De Amsterdammers stonden op de drempel van de finale van de Champions League, maar Lucas Moura gooide roet in het eten. Commentator Wytse van der Goot was erbij en maakte iets unieks mee. "Ik denk niet dat ik het ooit nog zal horen."

Van der Goot was deze week te gast bij Studio Sedee, de podcast van Telegraaf-journalist Pim Sedee. Beiden zaten ze in het stadion toen Ajax het in de tweede halve finale van de Champions League opnam tegen Tottenham. "In de rust belde mijn leidinggevende van De Telegraaf dat hij tickets ging boeken voor de finale in Spanje", vertelt Sedee.

'Achttien seconden'

Samen luisteren ze het fragment terug. "Achttien seconden was ik stil", weet Van der Goot, die door de meesten als beste commentator van Nederland wordt gezien. "Dit was een sleutelmoment, want het was een soort collectief rouwmoment in het stadion. Ik vond op dat moment dat ik niks kon zeggen dat het beter zou maken dan het uitvallende geluid in de Arena."

"Je had 3.500 Spurs-fans en die overige 50 duizend... Dat was echt gewoon bizar. Die waren feest aan het vieren. Ze waren al tickets aan het kopen voor de finale in Madrid. Het stond 2-0 in de rust. Het ging gebeuren en het werd aftellen. Nog nooit, en ik denk niet dat ik het ooit nog zal horen, is het gebeurd dat een bal in het net gaat en dat het geluid gewoon helemaal wegvalt in een stadion. Volgens mij heeft iedereen dat kunnen horen omdat ik mijn bek hield."

Niet Ajax, maar Tottenham bereikt de finale van het miljardenbal tegen Liverpool. Een ontzettend harde dreun voor Ajax. "Die angst hing er wel een beetje, maar eigenlijk precies op het moment dat die goal niet meer leek te vallen, viel alles precies goed voor Lucas Moura en Spurs", vertelt Van der Goot.

"Voor Ajacieden is het een verschrikkelijk moment, maar sportief gezien: dat is wel voetbal. Laat ik het niet mooi noemen, maar wel wat voetbal zo mooi maakt. Zie maar wanneer weer wanneer een Nederlandse club op de rand van de Champions League-finale staat."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover