Feyenoord kan binnen de kortste keren een nieuwe directeur verwachten. Eentje die het sportieve plaatje moet gaan vervullen. Momenteel vervult Dennis te Kloese een dubbelrol, maar hij vertrekt per 1 juli.

Dévy Rigaux heeft een voorschot genomen op zijn vertrek als sportief directeur bij Club Brugge. De 38-jarige Belg wordt in verband gebracht met Feyenoord, waar hij de nieuwe technisch directeur zou moeten worden. Club Brugge veroverde donderdag de landstitel in België.

"Dit is heel speciaal, met een dubbele connotatie", zei Rigaux na het winnen van het kampioenschap tegen de pers. "Voor mij is het de zevende titel bij Club Brugge, in verschillende rollen natuurlijk. En straks waarschijnlijk ook mijn vertrek bij Club Brugge. Het is zo goed als zeker."

'Ongelooflijk trots op volgende stap'

"Ik ga Club ongelooflijk missen. Ik ben hier zeventien jaar. Die zeventien jaar betekent heel veel voor mij. Maar ik ben ook ongelooflijk trots op de overstap die ik straks zal maken. Met een perfect gevoel", aldus Rigaux.

Rigaux begon in 2009 als jeugdtrainer in Brugge. Hij was daarna onder meer assistent-trainer en vanaf 2024 sportief directeur. De Belg zou in Rotterdam Dennis te Kloese moeten opvolgen. De algemeen directeur, die ook verantwoordelijk was voor voetbaltechnische zaken, vertrekt.

Eenwording met stadion

Verder is Feyenoord ook dicht bij eenwording van Stadion Feijenoord N.V. en club. Dat melden de Rotterdammers op de eigen club. De club zal tijdens een aandeelhoudersvergadering op 11 juni 2026 instemming vragen om ruim 95 procent van Stadion Feijenoord te verwerven en zal daarna in tien jaar tijd 41,5 miljoen euro in het stadion investeren bovenop de reguliere huur.

"Ik ben echt heel erg blij met deze overeenkomst met de VASF. We hebben er langer over gedaan dan gepland, maar zorgvuldigheid ging voor snelheid. We kunnen nu snel aan de slag met onderhoud en verbetering. Geweldig", aldus Lilian de Leeuw.

Feyenoord, Stadion Feijenoord en de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF) hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor eenwording van stadion en club.



Lees meer: https://t.co/tntf08jcwG pic.twitter.com/aI53CMi6a6 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 22, 2026

Aftredend directeur Dennis te Kloese reageert ook enthousiast. "Echt een fantastische stap in de goede richting. Dit maakt de kans op een nog mooiere toekomst voor Feyenoord nog groter. Ik wil mijn dank en bewondering uitspreken voor alle energie en tijd die er door talloze mensen geïnvesteerd is om met zijn allen tot dit punt te komen."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover