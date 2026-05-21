Een zorgwekkende situatie donderdag in de halve finale van de play-offs tussen FC Utrecht en sc Heerenveen. Verdediger Alonzo Engwanda moest per brancard van het veld na een vervelende blessure.

Engwanda ging tijdens een aanval van sc Heerenveen naar de grond en bleef liggen. Hij greep naar zijn hamstring en sloeg zijn hand voor zijn gezicht. De medische staf schoot snel te hulp en de verdediger moest uiteindelijk met een brancard van het veld. Trainer Ron Jans keek met een zorgelijke blik toe.

Er volgde een trieste aftocht voor de 23-jarige, die werd verkozen tot 'speler van het jaar' bij zijn club. Hij begon dit seizoen alle wedstrijden in de basis, maar eindigt het jaar dus op pijnlijke wijze.

Play-offs

FC Utrecht strijdt om een plek in de voorrondes van de Conference League. Het staat na de eerste helft nog 0-0 in de halve finale van de play-offs tegen sc Heerenveen. Eerder op donderdag won Ajax met 2-0 van FC Groningen en zette zo een stap richting het Europese toernooi. De finale van de play-offs wordt zondag om 18.00 uur gespeeld.

Ajax - FC Groningen

Voor FC Groningen - de nummer 9 van de Eredivisie - is het seizoen nu voorbij. Als Ajax zich zondag kwalificeert voor de voorrondes van de Conference League is het seizoen niet volledig verloren en houdt de club volgens trainer Oscar García volgend seizoen zicht op een Europese prijs.

De laatste keer dat Ajax een Europees clubtoernooi won, was in 1995 toen AC Milan in de finale van de Champions League werd verslagen. Toen bestond de Conference League nog niet.

