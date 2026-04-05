Robin van Persie zag voor de zoveelste keer hoe zijn Feyenoord het wederom niet lukte om een overwinning te pakken in de Eredivisie. Na het matige gelijkspel tegen FC Volendam staat bovendien de tweede plaats op de schop. Van Persie was na afloop erg zuur en hekelt bovendien opnieuw de arbitrage.

Door het 0-0 gelijkspel van Feyenoord tegen FC Volendam schonken de Rotterdammers concurrent PSV de vroegste landstitel ooit. Het gat met nummer drie NEC is bovendien nog maar een puntje. Daardoor moet Feyenoord nog alle zeilen bij zetten om zich in ieder geval te verzekeren van deelname aan de Champions League.

Kritiek op arbitrage

En zoals dit seizoen wel vaker het geval is, hekelt Van Persie na afloop ook de arbitrage. In het bijzonder is het scheidsrechter Allard Lindhout die het moet ontgelden. Die scheidsrechter had hem eerder in het duel ook al geel gegeven na herhaaldelijke aanmerkingen op zijn beslissingen. "Ik had niet het gevoel dat we hem vandaag echt mee hadden, laat ik het zo zeggen", begon de geplaagde trainer na afloop op de persconferentie.

'Schaam je kapot'

Ook over de trouwe achterban van de Rotterdammers had Van Persie wel iets te zeggen. De fans zongen allerlei liederen waaruit hun onvrede bleek. Ook zongen de supporters massaal 'Schaam je kapot', al was de trainer het daar niet mee eens. "Nee. Ze hebben hard gewerkt, dat heeft iedereen gezien. We hadden het onszelf makkelijker kunnen maken door balvaster te zijn. Naarmate de tweede helft vorderde, werd het wel slordiger", laat Van Persie weten over het spel van zijn ploeg.

Naast hun trainer kregen ook de spelers van Feyenoord de teksten uit het publiek mee. “Het is niet dat ze ongelijk hebben, maar wij kunnen er niet veel mee", vertelde middenvelder Luciano Valente daar achteraf over in gesprek met ESPN.

Kraker tegen NEC

Voor Feyenoord is het noodzakelijk dat de koppen zo snel mogelijk weer dezelfde kant op gaan. Volgende week zondag staat namelijk de absolute kraker op het programma in de strijd om het tweede Champions League-ticket. Dan gaan de Rotterdammers namelijk op bezoek in Nijmegen bij NEC. Een overwinning op de achtervolger zou er voor zorgen dat Feyenoord de tweede plek steviger in handen krijgt. Dan zal het spel echter wel een stuk beter moeten.