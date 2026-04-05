PSV is voor de 27e keer kampioen van Nederland. De Eindhovenaren kunnen de titel niet meer ontgaan na een nieuwe zeperd van naaste belager Feyenoord, deze keer bij FC Volendam: 0-0. Daardoor is PSV de vroegste landskampioen ooit in de Eredivisie.

De gasten uit Rotterdam konden weinig klaarspelen in en tegen Volendam. De grootste kans van de wedstrijd was juist voor de thuisploeg. In de 88e kwam Pauwels na een steekpass van Veerman alleen voor de goal, maar Wellenreuther redde.

PSV heeft daardoor voor de 27e keer de landstitel gewonnen. De Eindhovenaren kunnen met nog vijf speelronden te gaan niet meer worden achterhaald. Nummer 2 Feyenoord volgt tenslotte op liefst zeventien punten. Het kwam in de Eredivisie niet eerder voor dat een club op 5 april al landskampioen werd. PSV had het record al in handen met de landstitel in 1978 op 8 april. Voor trainer Peter Bosz is het zijn derde achtereenvolgende landstitel met PSV.

Schade voor Feyenoord in strijd om plek 2

Feyenoord had de gewenste drie punten heel goed gebruiken in de strijd om de tweede plek en daarmee een direct Champions League-ticket. Concurrent NEC won zaterdag met 2-0 van Excelsior en stond daardoor in punten gelijk met Feyenoord. De Nijmegenaren hebben ook nog een beter doelsaldo. Feyenoord moet volgende week op bezoek bij NEC en doet dat dus met de schamele marge van één punt.

Verloop

Feyenoord begon zonder aanvaller Anis Hadj Moussa aan de 29e competitiewedstrijd van het seizoen. De Rotterdammers speelden een fletse eerste helft waarin het niet tot scoren kwam. De thuisclub wist daar voor rust niet veel tegenover te zetten.

In de tweede helft ging Feyenoord nadrukkelijker op zoek naar een doelpunt. De ploeg van Van Persie kreeg tal van mogelijkheden, maar die werden niet benut. Een kwartier voor tijd maakte Jivayno Zinhagel zijn debuut in het eerste van Feyenoord. Met zestien jaar en 352 dagen is hij een van de jongste spelers ooit in het eerste van de club.

PSV

De Eindhovenaren kwamen zelf zaterdag in actie en hadden het toen in eigen huis ontzettend lastig met FC Utrecht. De ploeg van trainer Peter Bosz boog aan de hand van uitblinker Ismael Saibari een vroege 2-0-achterstand om in een voorsprong, maar moest in de slotfase de gelijkmaker incasseren van invaller Jesper Karlsson. Couhaib Driouech maakte in de blessuretijd de winnende treffer voor de Eindhovenaren.