Robin van Persie deed de wenkbrauwen fronsen op de persconferentie na Feyenoord-Groningen, toen hij zei dat hij de samenwerking met Dick Advocaat maar al te graag doorzet. Hij staat nog altijd achter die woorden, ook al zou dat een slecht beeld neerzetten. "Ik weet wel hoe het is."

Sinds de komst van Dick Advocaat als adviseur voor Feyenoord-trainer Robin van Persie, gaat het veel over de samenwerking van dat duo. Men ziet zelfs de hand van Dick terugkomen in het spel van Feyenoord. De club uit Rotterdam speelt een stuk meer behoudend in de race om plek 2 in eigen handen te houden.

Ontwikkeling in visie

Volgens Van Persie is dit ook gewoon een ontwikkeling in zijn eigen visie. Die was namelijk een stuk aanvallender, tegen het naïeve aan. "Ik denk dat je altijd open moet staan om nuances aan te brengen", start hij op de persconferentie richting het duel tegen Fortuna aanstaande zondag. "Je hebt altijd te maken met de tegenpartij", waarna hij uitlegt hoe NEC te werk ging en hoe hij daarop zijn stijl moest aanpassen.

De laatste tijd speelt hij dus wat meer naar achter. Dat is niet per se omdat Dick dat vertelt, maar omdat de groep het ook goed ervaart. "Wij hoeven nu niet continu achter onze tegenstanders aan. Dat bevalt goed en krijgen we ook uit de groep terug. Dan is dit voor nu heeel goed en sta ik ervoor open om in de toekomst daarmee verder te gaan."

Werken met Dick Advocaat

En wat de jonge trainer betreft is dat ook volgend jaar weer met Advocaat als adviseur aan zijn zijde. Er kwam wat kritiek op, omdat het een beetje gek oogt dat een trainer van een topclub met een adviseur moet werken, maar daar wil hij niks van weten. " Nee, dat stoort mij totaal niet. Ik weet hoe het is en ik weet hoe ik werk en hoe Dick en ik samenwerken. Daar word ik blij van en heeft de club wat aan. Uiteindelijk gaat het erom dat het goed gaat met de club. Zo heeft iedereen in zijn rol een bijdrage", besluit hij dat onderwerp.

Van Persie maakt zich op met Feyenoord voor een verre trip naar Sittard, waar zondag 14.30 uur wordt afgetrapt tegen Fortuna. Als Feyenoord wint, dan zetten ze een grote stap in directe plaatsing voor de Champions League volgend seizoen.