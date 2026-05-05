Feyenoord is dicht bij de gewenste tweede plek die recht geeft op Champions League-voetbal volgend seizoen. Ondertussen wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe directie. Door het aanstaande vertrek van Dennis te Kloese komen er twee plekken vrij. Robert Eenhoorn is de beoogde algemeen directeur, voor de technische man wordt naar België gekeken.

Te Kloese kondigde eind april vrij onverwachts aan te stoppen bij Feyenoord. Hij stopt per 1 juli en verlaat dan na 4,5 jaar de club. Te Kloese kwam als algemeen directeur, maar boog zich de laatste jaren ook over de sportieve zaken. Daarover ontstond nog wel eens gemor onder de fans.

Feyenoord speurt naar nieuwe technisch directeur

Intussen is Feyenoord druk bezig om nieuwe directeuren in beeld te krijgen. Het nieuwe seizoen staat ook al snel voor de deur en Feyenoord beschikt over 43 contractspelers. Genoeg te doen dus voor de toekomstige technisch directeur. Dat kan wel eens de Belg Dévy Rigaux worden. Dat schrijven het Algemeen Dagblad en Het Laatste Nieuws. De 38-jarige Rigaux is momenteel werkzaam bij Club Brugge.

Daar is hij de technische man, maar hakt hij niet alleen de knopen door. Dat doet hij met sportdirecteur Maarten Deddobeleer. In Rotterdam zou hij gaan over het selectiebeleid. Overigens noemt HLN ook Oliver Ruhnert als mogelijke optie voor het technische zitje. De Duitser werkte voor onder meer Schalke 04 en Union Berlin.

Robert Eenhoorn

Er is niet alleen een technisch directeur nodig, ook een algemene. Robert Eenhoorn (ex-AZ) is als geboren en getogen Rotterdammer de ideale kandidaat. Het gerucht ging dat RVC-commissaris Toon van Bodegom dat niet zag zitten, maar dat is volgens De Telegraaf niet zo. Dus lijkt de weg vrij voor de voormalig honkballer. "Er is contact geweest, uiteindelijk kan het niet anders dan dat hij het gaat worden.", zei VI-clubwatcher Martijn Krabbendam in de Dick Voormekaar Podcast.

