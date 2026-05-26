Jaap Stam keert in een nieuwe rol terug bij PEC Zwolle. De oud-voetballer en trainer treedt toe tot het PEC Zwolle Stichtingsbestuur en vervangt de vertrekkende Jeroen Bijl. "Ik wil heel graag mijn bijdrage leveren."

Stam gaat zich focussen op de technische zaken. Met de voormalig speler en trainer van de ploeg heeft PEC er een echt clubicoon bij. In 1992 maakte Stam zijn debuut als profvoetballer in Zwolle, waarna hij zijn succescvolle carrière vervolgde bij onder andere Manchester United, Lazio Roma en AC Milan.

Hij was van 2010 tot 2013 ook assistent-trainer in Zwolle en in 2019 was Stam ook een half jaar hoofdtrainer. Frans van der Kolk, voorzitter van het PEC Zwolle Stichtingsbestuur is blij en trots dat Stam zich bij het bestuur voegt. "We zijn heel blij dat Jaap met zijn kennis, ervaring en netwerk de club wil helpen. Jaap zal de rol van Jeroen overnemen en ondersteuning bieden aan Gerry Hamstra op het gebied van technische zaken."

'Enorme toegevoegde waarde'

"Het spreekt voor zich dat Jaap op dat vlak van een enorme toegevoegde waarde is. We gaan binnenkort ons plan vaststellen voor de toekomst van PEC Zwolle, waarbij wij als doel hebben om een stabiele, ambitieuze club te worden die op termijn en op duurzame wijze kan gaan challengen met het linkerrijtje van de competitie", vervolgt hij.

'Rode draad door mijn leven'

Stam is zelf ook enthousiast over zijn terugkeer bij de club. "Ik wil heel graag mijn bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van PEC Zwolle. Deze club loopt als een rode draad door mijn leven. In mijn rol binnen het bestuur wil ik samen bouwen aan een duurzame club", zegt hij.

"PEC Zwolle heeft veel potentie en kan op vele vlakken groeien, maar dit heeft wel tijd nodig. We moeten realistisch zijn en nuchter blijven, maar tegelijkertijd ook de ambitie hebben om met de club vooruit te willen. Met mijn ervaring en netwerk hoop ik daar een bijdrage aan te leveren.” Het PEC Zwolle Stichtingsbestuur bestaat nu uit Frans van der Kolk (voorzitter), Jaap Stam, Remco Kemerink, Martijn Hakstege en Elias Ruissen.

