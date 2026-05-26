Ajax-aanvaller Mika Godts heeft een prachtige avond achter de rug. De twintigjarige Belg mocht de prijs voor 'Talent van het Jaar' in ontvangst nemen bij de Eredivisie-awards. Godts kreeg prachtige woorden van Klaas-Jan Huntelaar en verscheen ook met een grote grijns op de rode loper samen met zijn vrouw Haifa Salem Ali.

Godts heeft een dubbel gevoel overgehouden aan het afgelopen seizoen. Met Ajax kende hij een teleurstellend jaar met de vijfde plek, maar de linksbuiten is wel de waardevolste speler van de VriendenLoterij Eredivisie geworden. Godts maakte maar liefst zeventien doelpunten en gaf twaalf assists. Tóch ging de prijs van 'Speler van het Jaar' niet naar hem, maar naar zijn goede vriend Ismael Saibari van PSV.

Grote grijns bij Godts en zijn vrouw

De Ajax-aanvaller verscheen maandagavond stralend op de blauwe loper. Een dag eerder had hij al reden tot een 'feestje', nadat Ajax zich na penalty's verzekerde van Europees voetbal. In slechts 24 uur viel er dus tweemaal wat te vieren voor de Ajacied. Samen met zijn vrouw Haifa Salem Ali poseerde Godts zichtbaar genietend voor de camera's.

Godts trouwde afgelopen zomer met zijn jeugdliefde. Salem Ali kreeg in 2023 de titel Miss Limburg in België. Voor hun huwelijk koos het koppel voor een traditionele islamitische ceremonie. Hoewel de twintigjarige vleugelaanvaller geregeld over zijn relatie praat, blijft hij terughoudend over zijn geloof. "Dat is privé", zei Godts enkele maanden geleden tegen het Belgische weekblad HUMO.

Toekomst Mika Godts

Voor Godts wacht een spannende zomer. De Ajacied heeft zich behoorlijk in de kijker gespeeld, ondanks het matige jaar van Ajax. Tegenover Sportnieuws.nl sprak Godts over het jaar. "Ik ben blij dat ik even niet meer naar de club moet, het was een lang en zwaar seizoen. We hebben niet gehaald wat we wilden halen, wat dat betreft was het een slecht seizoen. Uiteindelijk hebben we de knop omgezet en ons goed herpakt", doelt hij op het behalen van de tweede voorronde van de Conference League.

De vleugelflitser wordt genoemd bij tal van grote Europese clubs, maar daar is hij zelfs nog niet al te veel mee bezig. "Komende zomer ga ik even op vakantie en dan gaan we kijken wat er gebeurt in de zomer", besluit hij geheimzinnig. De Belgische aanvaller heeft verder een rustige zomer, want hij hoeft zich niet op te maken voor het WK.

