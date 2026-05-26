Feyenoord strikte onlangs al Robert Eenhoorn als algemeen directeur en heeft nu ook de technisch directeur binnen. Die twee functies werden de laatste jaren allebei vervuld door Dennis te Kloese, maar vanaf 1 juli zullen twee verschillende directeuren verantwoordelijk zijn voor die taken.

De club uit Rotterdam maakt dinsdag namelijk de komst van Dévy Rigaux als technisch directeur bekend. De 38-jarige Belg was de afgelopen jaren werkzaam bij Club Brugge en werd al langere tijd met Feyenoord in verband gebracht. Nu is zijn komst dus definitief.

"Feyenoord is een fantastische club om bij aan de slag te gaan", zegt Rigaux in het officiële persbericht. "Er ligt in De Kuip een solide basis, de jeugdopleiding op Varkenoord puilt uit van het talent en op sportief vlak zijn er de nodige successen geboekt. Aan mij de eervolle taak om hier op voort te borduren. Dat is een schitterende uitdaging die ik met beide handen aanpak."

Rigaux neemt afscheid van Club Brugge

Rigaux vierde afgelopen week met Brugge nog de winst van de landstitel in België, maar laat nu de club na zeventien jaar dus achter zich: "Dat ik voor deze mooie stap Club Brugge straks moet verlaten doet uiteraard pijn, maar ik kijk met ontzettend veel dankbaarheid en liefde terug op mijn tijd daar. Ik heb alle schitterende facetten van Club mogen ervaren, er ontzettend veel geleerd en veel prijzen gepakt. Al die ervaringen neem ik nu mee naar Feyenoord. Ik kan niet wachten om te beginnen."

Rigaux begon in 2009 als jeugdtrainer in Brugge. Hij was daarna onder meer assistent-trainer en vanaf 2024 sportief directeur. De Belg volgt in Rotterdam Dennis te Kloese op. De algemeen directeur, die ook verantwoordelijk was voor voetbaltechnische zaken, vertrekt per 1 juli en gaat dan aan de slag bij het Mexicaanse Monterrey.

'Juiste man om Feyenoord naar nieuwe hoogten te stuwen'

Bij Feyenoord zijn ze ook erg blij met de komst van de Belg en Toon van Bodegom, voorzitter van de Raad van Commissarissen, heeft flink wat complimenten voor hem over: "Met Dévy Rigaux halen we een van de meest geprezen technisch beleidsbepalers in het Europese voetbal. Bij Club Brugge heeft hij laten zien over een uitstekende neus te beschikken voor aanstormend talent. Hij deelt bovendien de visie die we bij Feyenoord voorstaan: dat de jeugdopleiding de levensader is van de club. We zijn er ook daarom van overtuigd dat Rigaux de juiste man is om het technische beleid verder te verfijnen en Feyenoord sportief naar nieuwe hoogten te stuwen."

Gedroomd duo

Met de komst van Rigaux heeft Feyenoord het gedroomde duo binnen om de functies van Te Kloese waar te nemen. De club stelde eerder Robert Eenhoorn aan als algemeen directeur. De voormalig honkballer werkte eerder jarenlang in die functie bij AZ, maar gaat vanaf deze zomer aan de slag bij de club waar hij al zijn hele leven fan van is.

