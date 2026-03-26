Het kwam woensdagavond als donderslag bij heldere hemel. Pascal Bosschaart besloot om na dit seizoen de deuren bij Feyenoord achter zich dicht te trekken. De trainer van de Onder-21 is naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging. Een dag na het nieuws komt hij met een emotioneel bericht op LinkedIn.

Bosschaart zwaait inmiddels voor het tweede seizoen de scepter bij de Rotterdamse beloften. Zijn meest bekende successen als trainer behaalde hij echter in een kortstondige periode als interim-trainer van Feyenoord 1, na het ontslag van Brian Priske. Toen schakelde de ploeg onder zijn leiding grootmacht AC Milan uit in de Champions League.

De functie van hoofdtrainer kon Bosschaart echter niet behouden, omdat hij de benodigde licentie niet heeft. Aan de cursus om die alsnog te behalen, begint de 46-jarige oud-prof binnenkort. Eerder werd hij door de KNVB nog afgewezen.

'Gemengde gevoelens'

Het vertrek bij Feyenoord gaat de oud-speler van de Rotterdammer niet in de koude kleren zitten. Dat meldt hij zelf in een uitgebreid bericht op LinkedIn. " Met gemengde gevoelens schrijf ik dit bericht. Na een reeks van mooie jaren vol inzet, passie en onvergetelijke momenten heb ik besloten om mijn aflopende contract bij Feyenoord niet te verlengen en na dit seizoen een nieuwe weg in te slaan", begint Bosschaart zijn post.

"Het was allesbehalve een makkelijke keuze", vervolgt de voormalig verdediger. " Feyenoord is voor mij namelijk veel meer dan alleen een werkomgeving. Het is een plek waar ik mensen heb leren kennen die als familie voelen, en waar ik successen heb mogen vieren. Daar ben ik iedereen oprecht dankbaar voor."

Interim-trainer bij Feyenoord

Bosschaart zal vooral zijn korte tijd bij de hoofdmacht van Feyenoord onthouden. "Ik kijk met trots terug op de onvergetelijke weken als interim-trainer bij Feyenoord 1", licht hij daarover toe. "De Champions League-wedstrijden tegen AC Milan zullen voor altijd in mijn geheugen gegrift staan."

'Juiste moment'

Ondanks alle mooie verhalen en de echte liefde tussen trainer en club voelt de Rotterdammer dat het tijd is om te gaan. "Dit is het juiste moment om verder te kijken, om mijn vleugels uit te slaan." Waar dat zal gebeuren, is nog onduidelijk. " Ik weet nog niet waar mijn toekomst als trainer zal liggen, maar heb er alle vertrouwen in dat er straks een mooie nieuwe uitdaging op mijn pad komt."

'Altijd in mijn hart'