Voor Gertjan Verbeek opende 9 jaar geleden een totaal andere wereld; die van het vaderschap. Ondertussen geniet hij al een aantal jaar van een rustiger leven buiten de voetballerij met het gezin. "Vroeger was het zo dat mijn vrouw en ik om de beurt onze dochter naar bed brachten, nu mag alleen mama dat nog."

Op latere leeftijd werd de bekende voetbaltrainer vader van een dochtertje. In gesprek met Robert Maaskant vertelt Gertjan Verbeek openhartig wat dit met zijn visie op de voetballerij én het leven heeft gedaan. "Ik heb nu een andere verantwoordelijkheid dan eerst. Ik moet veel meer overleggen en dingen samen doen. Ik kan niet zomaar mijn eigen gang gaan. Vroeger maakte het niet uit of ik thuis kwam, nu is het normaal dat je 's avonds gewoon thuis bent", lacht hij.

Quality time met het gezin

Verbeek geniet van de tijd met zijn gezin. Hij heeft een dochtertje van 9 en wil daar alle tijd mee besteden. "Mensen hebben gelijk als ze zeggen dat je niet weet wat het is, als je zelf geen kind hebt. Ik sta er nu ook totaal anders in. Er is iemand die nog totaal afhankelijk van je is. En dat heeft invloed. Net zo goed dat iedere gebeurtenis in het voetbal iets met je doet. Dat vormt je."

Dynamiek in huize Verbeek

Dan deelt hij een klein, ludiek deel van de dynamiek in huize Verbeek. Papa Verbeek is namelijk veel strenger dan mama Verbeek. "Vroeger mochten mijn vrouw en ik om en om onze dochter naar bed brengen, maar dat is nu alleen nog maar mijn vrouw. Papa is te streng. Als het 8 uur bedtijd is, dan is het 8 uur bedtijd en dat is bij mijn vrouw anders", lacht hij. "Mijn dochter weet daar goed gebruik van te maken."

Sinds dit gezinsleven onderdeel van zijn bestaan is geworden, wil hij daar maar wat graag van genieten. "Ik wilde op mijn 60e onafhankelijk zijn, en ik ben in de gelukkige positie dat dat zo is. Hoelang ben je nog op deze aardkloot? Dus ik probeer gezond te leven en zo lang mogelijk met mijn dochter te zijn. Ik wil leuke dingen doen en genieten", omschrijft hij met een glimlach op het gezicht.

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant oud-trainer Gertjan Verbeek. Vanuit zijn zelfgebouwde blokhut, diep in de bossen, spreken de twee over de voetballerij waarin zij al meer dan 40 jaar rondlopen. Maaskant en Verbeek volgden samen de cursus tot professioneel trainer en hebben daarom tal van anekdotes te vertellen.

Verbeek blikt terug op zijn moeizame periode bij Feyenoord, waar hij geen vrienden maakte, maar spreekt ook over zijn successen. Hij haalde Europees voetbal met Heerenveen, won de beker met AZ en Adelaide United en genoot van de mentaliteit in de Duitse voetbalcompetities. Ook spreekt hij openhartig over zijn levensopvatting en zijn verdere ambities nu hij al jaren geen club meer heeft gehad.