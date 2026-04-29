PSV speelt zaterdag de Topper tegen Ajax, maar besloot eerst op een welverdiende trip naar Ibiza te gaan. De volledig terechte landskampioen van Nederland kreeg echter een stortvloed aan kritiek, omdat het competitievervalsing zou zijn. Maar dat is écht complete onzin.

PSV heeft dit seizoen de ene na de andere ploeg aan gort gespeeld en mocht zich drie weken geleden al tot kampioen van de Eredivisie kronen. Na maanden toeleven naar het kampioensfeest was het eindelijk zover en sindsdien mogen de spelers de teugels wat meer laten vieren. Als de rest het zo laat afweten, krijg je die extra vakantiedagen nu eenmaal op een presenteerblaadje aangereikt.

Stop roepen om competitievervalsing

Laten we alsjeblieft ophouden met woorden als 'competitievervalsing', want dat slaat natuurlijk nergens op. Na het behalen van een titel spelen kampioenselftallen vrijwel altijd met een B-ploeg om andere jongens minuten te geven. Zelfs dan worden ploegen regelmatig van het veld geblazen, zoals afgelopen week tegen PEC Zwolle gebeurde (6-1). Bovendien heeft de ploeg van Peter Bosz nog altijd vijf dagen om zich voor te bereiden op het duel met Ajax, zoals normaal ook het geval is.

Toevalligerwijs valt zo’n trip als dit in de week vóór het duel met Ajax, maar omdat er nu een topper op het programma staat, wordt er ineens een groot probleem van gemaakt. Als PSV tegen pak ’m beet PEC Zwolle of FC Volendam had gespeeld, had er geen haan naar gekraaid. Het is heel normaal dat een vroege kampioen samen op kampioenstrip gaat, net zoals Liverpool dat vorig seizoen bijvoorbeeld deed.

Nóóit een champagnewedstrijd verloren

Een leuk feitje over PSV als vroege kampioen: de Eindhovenaren speelden deze eeuw maar liefst 22 champagnewedstrijden – duels terwijl de titel al binnen was – en verloren er nog nóóit één. Ajax kan de borst dus natmaken.

PSV is honderd procent gemotiveerd om zich te laten gelden tegen Ajax, want dat blijft voor de Eindhovenaren de grootste wedstrijd van het jaar. Ivan Perisic (geschorst) en Ismael Saibari (geblesseerd) mogen er dan niet bij zijn, maar ook zonder hen wil PSV het ongenaakbare seizoen zaterdagavond dolgraag voortzetten.