Kampioen PSV zet donderdagavond de 'ereronde' in de VriendenLoterij Eredivisie voort met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Daarna staat er een kampioensreis op het programma, zo onthult trainer Peter Bosz. Opvallend is dat een week na de vakantie de uitwedstrijd tegen rivaal Ajax wacht.

PSV kon 2,5e week geleden uitbundig feest vieren: de Eindhovenaren veroverden voor de derde keer op rij de landstitel. Bovendien kroonden ze zich tot de vroegste kampioen ooit. Daardoor is er ruimte voor een kampioensreisje naar het buitenland. "We hadden eigenlijk een paar dagen vrij gepland, vooral om de internationals nog even vrijaf te geven", opent Bosz de persconferentie in aanloop naar PEC Zwolle-thuis.

Kampioensreis vóór clash met Ajax

De PSV-selectie heeft van daaruit besloten om een kampioensreis te plannen. "De jongens hebben de behoefte om wat met elkaar te doen, dus ze gaan inderdaad komend weekend met elkaar weg. Het weekend", benadrukt Bosz, die instemmend knikt als hij hoort dat vroege kampioenen dat vaker doen. "Vorig jaar ging dat niet door, maar vroege kampioenen doen dat vaak", zegt hij. PSV speelt op zaterdag 2 mei tegen Ajax.

Bosz vindt het belangrijk om er aan toe te voegen dat PSV de wedstrijd niet zomaar gaat laten lopen. "Het kwam goed uit dat we nu op donderdag spelen", legt de 61-jarige coach uit. "We hadden twee vrije dagen ingepland, maar die hebben de jongens ingeruild voor het reisje. Daarna hebben we een normale trainingsweek. Dat is hetzelfde als normaal, dus dat levert geen problemen op in voorbereiding op het volgende duel." Bosz is zelf ook 'verplicht' om mee te gaan. "Ik vind het geweldig, daar kijk ik het hele jaar naar uit", zegt Bosz cynisch.

Belangrijke wedstrijd voor Ajax

Voor PSV staat er sportief gezien weinig meer op het spel, maar voor Ajax geldt dat allerminst. De Amsterdammers bezetten momenteel de vijfde plaats en hebben vier punten minder dan nummer twee Feyenoord. Om de play-offs te ontlopen, moeten zij de komende weken nog volop aan de bak. Dat begint komend weekend tegen NAC Breda, waarna de ontmoeting met PSV volgt.