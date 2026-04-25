FC Groningen-trainer Dick Lukkien heeft zijn spelers verboden om nog contact te hebben met hun oud-teamgenoot Luciano Valente. Althans, in ieder geval tot de competitiewedstrijd tussen Groningen en Feyenoord zaterdag.

Groningen speelt zaterdag om 16:30 uur een uitwedstrijd tegen Feyenoord. Bij de Rotterdammers is Valente een van de dragende spelers op het middenveld. De 22-jarige Groninger speelde echter bijna zijn hele leven bij de tegenstander van Feyenoord zaterdag. Valente werd vorig jaar zomer voor een kleine zeven miljoen euro door Feyenoord gekocht van Groningen en met veel spelers van Lukkien heeft de coach nog altijd een goede band.

Toch heeft Lukkien zijn spelers verboden om deze week nog contact te hebben met Valente. Dat komt door een slinkse tactiek die de middenvelder gebruikte tijdens de vorige ontmoeting tussen Groningen en Feyenoord. "De vorige keer trok hij een enorm rookgordijn op. Hij zou zelf niet gaan spelen en hij had ook alle info ontfutseld over hoe wij zouden gaan voetballen. Dat was natuurlijk niet erg slim, ik hoop dat de jongens dat nu beter hebben gedaan", zo vertelt Lukkien op de persconferentie voor de ontmoeting in de Kuip.

De vorige ontmoeting tussen Groningen en Feyenoord vond op 28 september plaats. Toen wonnen de Rotterdammers in het hoge Noorden met 0-1 door een doelpunt van topscorer Ayase Ueda. Zaterdag spelen de twee teams tegen elkaar in de Kuip en wordt er om 16:30 uur afgetrapt.

Weinig uitsupporters

Tijdens de wedstrijd van zaterdag worden er weinig uitsupporters vanuit Groningen verwacht, omdat de fans het duel geboycot hebben. Dit komt door alle restricties die de gemeente Rotterdam aan het bezoek van de Groningse supporters heeft gesteld. Zo mag slechts de helft van het uitvak gevuld worden, werden buscombi's verplicht en mag er geen alcohol worden genuttigd in het uitvak.

Ook voor de ranglijst is de wedstrijd nog erg belangrijk. Feyenoord kan bij een zege weer een stap zetten richting het behoud van de tweede plek en daarmee dus Champions League-voetbal volgend seizoen. Groningen zal nog alles op alles moeten zetten om de play-offs voor Europees voetbal te halen en een zege in de Kuip zou daar zeker bij helpen.