Feyenoord heeft weer een finale gewonnen om in de woorden van trainer Robin van Persie te blijven. Er werd gewonnen met 3-1. Tegen FC Groningen kwam zijn ploeg al gauw op voorsprong, waardoor het duel nooit echt spannend is geworden. Ayase Ueda was tweemaal trefzeker waardoor de topscorer van de Eredivisie nu 25 doelpunten op zijn naam heeft staan. Feyenoord blijft zodoende stevig op de tweede plaats staan.

In een zonovergoten Kuip heerste een rustig sfeertje, wat alles weg had van een zorgeloze zondagmiddag-wedstrijd. Alsof Feyenoord al lang en breed kampioen was en het potje voor de bühne was. Toch was dat allerminst het geval. Feyenoord moet in de laatste vier duels alles op alles zetten om de tweede plek in handen te houden en dat begon deze zaterdag tegen FC Groningen.

Doelpunt Jordan Bos

Gelukkig waren de spelers wel direct scherp en alert want na 12 minuten kwam Feyenoord al op voorsprong tegen een mak FC Groningen. De thuisploeg kreeg al kansen vai Anis Hadj Moussa en Jordan Bos, maar tot een doelpunt kwamen ze nog niet. Tot Bos nogmaals een poging mocht doen in de twaalfde minuut. De Australiër stond voor het eerst weer in de basis sinds een kleine blessure en liet gelijk zijn waarde zien. Vanaf randje zestien peunde hij de bal zonder poespas in de verre hoek. Feyenoord zat op rozen en gaf een duidelijk signaal aan de concurrentie die allemaal later op de dag in actie komen.

Het werd al helemaal een feest in De Kuip toen Bos opnieuw voor de goal van Groningen opdook. Na een puntgave trap van doelman Timon Wellenreuther ging Bos opnieuw op de brommer en omspeelde Etienne Vaessen. De doelman van Groningen kon niets anders dan de back in zijn eigen zestien naar de grond werken en dat leverde hem een kaart op. Ayase Ueda pakte vervolgens de bal op om de pingel te nemen en schoot de 2-0 onberispelijk binnen. Feyenoord had geen kind aan FC Groningen en leek tóch een zorgeloze middag tegemoet te gaan.

Zomeravondvoetbal

Na de 2-0 ging het gas eraf bij Feyenoord en besloten ze FC groningen even hun gang te laten gaan, maar daar deden de bezoekers helemaal niks mee. Feyenoord verzuimde zelf om de kansen die ze kregen af te maken, anders was de voorsprong met rust veel groter geweest. Voorzetten van Jordan Bos werden vakkundig de zestien in geslingerd, maar niemand liep met vertrouwen tegen zijn passes aan.

In de tweede helft bleef het niveau niet denderend hoog, waardoor deze zonnige middag leek op zomeravondvoetbal. Toch kon het publiek nog een keer op de banken in De Kuip. Ayase Ueda maakte zijn 25e van het seizoen en zijn tweede van de middag, waarmee hij Feyenoord op een heerlijke 3-0 voorsprong zette.

Raheem Sterling