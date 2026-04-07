De spelers van PSV beleven een geweldige dag in de stad Eindhoven. De huldiging van de kampioenen begon in het Philips Stadion en eindigde op het Stadhuisplein. Vlak voor ze daar het bordes opgingen, sprak Sportnieuws.nl met de selectie van PSV. "Jerdy Schouten gaat niet naar huis vanavond", zegt een uitzinnige Joey Veerman.

De pret zit er goed in bij de spelers en staf van PSV. Na een jaar bikkelen zijn ze eindelijk kampioen en kunnen sommigen voor de derde keer op rij een kampioenschap beleven. Toch blijft het altijd speciaal, klinkt het uit de monden van de spelers.

Een van de spelers die voor het eerst een kampioenschap meemaakte was Anass Salah-Eddine. "Het is geweldig om mee te maken. Dit is m'n eerste kampioenschap met PSV. Ik vier dit met iedereen, lekker dansen en gezelligheid. Of ik hier blijf? Daar zijn we over in onderhandeling. Dat is nog niet zeker. De gesprekken lopen nu met de directeuren, we hopen dat we eruit komen", vertelt hij.

Peter Bosz

Iemand die al voor de derde keer op rij dit feest viert, is trainer Peter Bosz. Zo won hij nooit een kampioenschap, en zo heeft hij er drie op rij. "Dit blijft bijzonder, het is niet normaal. Als je kijkt onderweg... het lijkt wel of heel Eindhoven is gekomen, maar het is een dinsdag he!", lacht hij. Vervolgens complimenteert hij dj LaFuente waar hij wel van kan genieten. "Dat is garantie voor een mooie sfeer." Of hij dit volgend jaar weer meemaakt? "Dat weten we niet, dat moeten we volgend jaar weer bewijzen. Daar heb ik alle vertrouwen in."

Marcel Brands, die ook sinds zijn komst ieder jaar kampioen werd, geniet van het feest. "We doen dit met z'n allen. Het is een kampioenschap van de hele club. Dat dit drie keer achter elkaar gebeurt, is mooi. Op naar de vierde", lacht hij. Vervolgens komt ook Couhaib Driouech voor de camera. De man die het doelpunt maakte waardoor PSV uiteindelijk de overwinning boekte op FC Utrecht.

Het is wat dat betreft een kampioensdoelpunt, maar hij blijft zelf nederig onder dat feit. "Het is een kampioenschap van ons iedereen", klinjkt het ook uit zijn mond. "Ik mag gezegend zijn dat ik op belangrijke momenten doelpunten en assisten mag maken. Daar ben ik super blij mee. Ik hoop volgend jaar weer op een kampioenschap en dat ik dan ook weer vol gas mag geven."

Veerman ontfermt zich over Schouten

Afsluitend was pretnummer Joey Veerman aan het woord en hij beloofde dat het nog een lange nacht zou worden. Ook voor een ander persoon, zijn goede vriend Jerdy Schouten. Het is een geweldige dag, meer kan ik er niet over zeggen. Het weer, alles is geweldig.", lacht hij. "Schouten gaat niet naar huis, dat kan ik je wel vertellen", lacht hij. "Zondag kreeg ik hem mee, dus dat gaat vanavond ook wel lukken. Wees daar maar zeker van."