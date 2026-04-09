Jordi Cruijff werkt langzaam aan de toekomst van Ajax. De kersvers technisch directeur heeft daarvoor een belangrijke slag geslagen. "We kaan de komende seizoenen nog veel plezier aan hem beleven."

Ajax heeft het in 2027 aflopende contract met middenvelder Jorthy Mokio opengebroken en met vier jaar verlengd. De 18-jarige Belg is nu tot de zomer van 2031 aan de Amsterdamse voetbalclub verbonden.

'We gaan nog veel plezier aan hem beleven'

Ajax nam Mokio twee jaar geleden over van AA Gent. De international debuteerde in augustus 2024 in het eerste elftal tijdens de uitwedstrijd tegen Jagiellonia Białystok in de play-offs van de Europa League. Tot nu toe speelde Mokio 48 wedstrijden voor Ajax en scoorde daarin zes keer.

— AFC Ajax (@AFCAjax) April 9, 2026

"Jorthy is nog maar net 18 jaar en hij heeft al bijna vijftig wedstrijden in het eerste elftal van Ajax gespeeld. In heel Europa is bekend hoeveel talent hij heeft. Wij zijn heel blij dat hij naar ons toe kwam om te zeggen dat hij graag langer bij ons wil blijven. Hij kan zich hier verder ontwikkelen en nog meer van waarde zijn voor Ajax. Wij zijn ervan overtuigd dat wij de komende seizoenen nog veel plezier aan hem gaan beleven", reageert Jordi Cruijff, technisch directeur van Ajax, op de contractverlenging.