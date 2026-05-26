De afgelopen tijd konden voetbalfans bieden op de gedragen wedstrijdshirts van een heleboel spelers uit de Eredivisie. Van alle shirts waren vooral die van één specifieke speler erg populair. Het leverde dan ook een mooi geldbedrag op.

De afgelopen tijd werden er maar liefst 2.690 shirts geveild van veertien verschillende clubs uit de Eredivisie. Opmerkelijk genoeg kwamen de ruim 46 duizend biedingen uit 64 verschillende landen, waaruit blijkt dat het Nederlandse voetbal internationaal dus nog altijd op de kaart staat. Maar er kan natuurlijk maar één shirt voor het meeste geld zijn verkocht. Dat blijkt uit data van MatchWornShirt (MWS).

Duurste shirt

Maandag pakte hij nog de prijs voor beste voetballer van de Eredivisie, en nu blijkt ook zijn shirt het meest populair. PSV-aanvaller Ismael Saibari zag het shirt dat hij droeg in de uitwedstrijd tegen Feyenoord voor 2010 euro over de toonbank gaan. De Marokkaans international is sowieso populair, want hij staat drie keer in de top tien. Ook het op één na duurste shirt is van Saibari. Het shirt dat hij droeg in de kampioenswedstrijd tegen FC Utrecht leverde 1800 euro op.

Die kampioenswedstrijd in Eindhoven bleek sowieso een kleine goudmijn te zijn. In totaal werd er ruim negenduizend euro betaald voor gedragen shirts uit het duel, dat in een 4-3 overwinning voor PSV eindigde. Het grijpen van de landstitel zorgde uiteraard voor een hogere waarde. Ook sluit de Brabantse club het Eredivisie-seizoen af als de club met de hoogste totaalopbrengsten.

Opvallende biedingen

Van de tien duurst geveilde shirts zijn er acht van PSV. Opvallend genoeg is NEC de club die, na de Eindhovenaren het meeste geld ophaalde. Dat kwam vooral door de enorme hoeveelheid aan jubileumshirts die in Nijmegen werden gemaakt dit seizoen. De top tien wordt gecompleteerd door het shirt dat Raheem Sterling droeg namens Feyenoord tegen FC Twente. Mede dankzij zijn aandeel is Feyenoord de club op plek drie wat betreft de opbrengsten van de geveilde shirts.

Naast biedingen uit Nederland kwamen er vooral ook biedingen uit de Verenigde Staten en Engeland. Daar leeft het Nederlandse voetbal dus ook, al heeft het ook te maken met de spelers uit die landen die actief zijn in de Eredivisie. Een deel van de opbrengsten gaat naar de clubs zelf, die het vaak gebruiken om goede doelen en projecten te ondersteunen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover