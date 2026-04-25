Ajax zal alles op alles moeten zeggen om play-offs om Europees voetbal te ontlopen. Zaterdagavond komt het in actie tegen NAC Breda. En de Amsterdammers zijn goed begonnen in de jacht op drie belangrijke punten. Volg de verrichtingen hieronder live.

Op het voorlopig laatste Avondje NAC in de Eredivisie werden de bezoekers als eerste gevaarlijk. Meer dan speldenprikjes waren het niet van Wout Weghorst en Lucas Rosa. Aan de andere kant nam NAC het doel van doelman Maarten Paes onder vuur, maar ontbrak het daar aan alle richting. Juist toen het spel ging liggen, kwamen de Amsterdammers op voorsprong.

Bij NAC zagen ze Oscar Gloukh volledig over het hoofd. De Israëlische middenvelder werd keurig bediend door Mika Godts en prikte raak: 0-1. Godts zorgde tegen het einde van de eerste helft voor het absolute hoogtepunt in een verder matige wedstrijd. De Belgische vleugelflitser begon aan een dribbel en was zo'n vijf spelers van NAC te slim af. Vervolgens dribbelde hij om de keeper en rondde hij beheerst af.

Na een week rust vanwege de bekerfinale mogen de Amsterdammers weer aan de bak. Ze moeten op bezoek bij degradatiekandidaat NAC, dat momenteel zeventiende staat. Ajax is op haar beurt vol aan het strijden om de Europese plekken. Het gat met nummer 2 Feyenoord is zeven punten na de overwinning van de Rotterdammers zaterdagmiddag.

Trainingsuren gemaakt

Voor het eerst in lange tijd kon Oscar Garcia een langere tijd trainen met de mannen van Ajax 1. Halsoverdekop nam Garcia de selectie over van Fred Grim, terwijl hij druk bezig was met Jong Ajax. Echt tijd om de ploeg te leren kennen had hij dus nog niet echt. Door de bekerfinale kreeg hij die kans. "We hebben aan meer details kunnen werken en de oefenwedstrijd met FC Twente was nuttig", blikt hij kort terug op de afgelopen week op de clubwebsite.

Rentree Regeer

Garcia meldde vrijdag dat hij geen volledige selectie tot zijn beschikking heeft. Naast Joeri Heerkens, Viteszlav Jaros en Oleksandr Zinchenko moet hij ook nog altijd Davy Klaassen en Kian-Fitz Jim missen. De twee middenvelders zijn al een aantal weken geblesseerd. Wel deelt Garcia goed nieuws over Youri Regeer: "Hij traint weer mee met de groep."

Dat heeft hij goed doorstaan, zo blijkt. De middenvelder die tegen Sparta geblesseerd raakte een maand geleden start gelijk tegen NAC. Dat gaat ten koste van de Japanner Ko Itakura. Verder is de opstelling hetzelfde als die tegen Heracles Almelo van voor de bekerfinale.

— AFC Ajax (@AFCAjax) April 25, 2026

Steven Berghuis

Sinds Klaassen geblesseerd is heeft Steven Berghuis de aanvoerdersband overgenomen. Nu hij weer fit is, is hij de belangrijke man bij Ajax met zijn imponerende spel. Dat zal Ajax ook nodig hebben in de strijd om de Europese plekken. NAC doet het goed tegen hooggeklasseerde ploegen, vindt Garcia. "Ze hebben resultaat behaald tegen alle topvierploegen, behalve PSV. We weten wat er op het spel staat."