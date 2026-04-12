De strijd om plek 2 is in volle gang in de VriendenLoterij Eredivisie. Nu PSV kampioen is zijn alle ogen daarop gericht, zeker ook omdat de onderlinge verschillen erg klein zijn. Feyenoord staat momenteel nog tweede, maar voelt NEC én FC Twente in de nek hijgen. Maar na de 30e speelronde kan ook Ajax nog meedoen. Dit is het resterende programma voor deze ploegen.

Na de 30e speelronde is de strijd om Champions League-voetbal helemaal opengegooid. Na een overwinning van FC Twente vrijdagavond op FC Volendam, de winst van Ajax bij Heracles Almelo en de krankzinnige ontknoping bij NEC-Feyenoord kan álles weer. NEC kwam in de slotminuut nog op 1-1 tegen Feyenoord, waardoor de is de strijd nóg spannender geworden. NEC en Feyenoord treffen elkaar zondagmiddag en Ajax won zaterdagavond van Heracles Almelo. Voorlopig hoeft Ajax alleen maar naar zichzelf te kijken: winnen is het enige dat telt in de laatste vier duels.

Resterend programma

Feyenoord heeft nog altijd de betere papieren maar ziet de concurrentie wel ernstig dichtbij komen na de flater in Nijmegen. Het verschil is 1,2 en 4 punten met de concurrenten. Daarbij treft Feyenoord nog moeilijke tegenstanders met AZ. Daarbij hebben ze ook de nodige personele problemen. Maar, het kan nog erger.

Zo sluit FC Twente het seizoen af bij kampioen PSV en treft Ajax ook nog de Eindhovenaren, daarbij moeten zij ook nog spelen tegen FC Utrecht. Een ploeg waar ze het traditioneel lastig mee hebben. Ook speelt nog mee dat NEC volgende week de bekerfinale speelt tegen AZ. De uitslag daarvan kan ook nog weleens invloed hebben op de gesteldheid van spelers in de resterende wedstrijden.

Programma Feyenoord (55 punten)

FC Groningen (thuis)

Fortuna Sittard (uit)

AZ (thuis)

PEC Zwolle (uit)

Programma NEC (54 punten)

Feyenoord (thuis)

FC Twente (uit)

Telstar (thuis)

FC Groningen (uit)

Go Ahead Eagles (thuis)

Programma FC Twente (53 punten)

NEC (thuis)

AZ (uit)

Sparta Rotterdam (thuis)

PSV (uit)

Programma Ajax (51 punten)

NAC (uit)

PSV (thuis)

FC Utrecht (thuis)

sc Heerenveen (uit)