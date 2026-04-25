Gernot Trauner stond voor het eerst sinds een klein jaar weer in de basis bij Feyenoord. De Oostenrijker kampte langdurig met blessureleed, maar is weer fit richting het slot van dit seizoen. Zeer koel en analytisch blikte hij terug op zijn rentree. "Ik ben niet zo'n emotioneel persoon", lachte hij na afloop.

Eerder deze week sprak Gernot Trauner al met de media van Feyenoord over de zware periode die hij doormaakte in het proces weer fit te worden. "Er waren momenten dat ik dacht aan stoppen, maar er was altijd de hoop dat het nog zou lukken. Ik wilde niet accepteren dat het over zou zijn. Gelukkig had ik mensen om mij heen in de staf en familie die me hielpen. Ook zij bleven geloven in een goede afloop."

Rentree in De Kuip

En die goede afloop kwam nu dan eindelijk. Trauner deed al even mee met een oefenduel vorige week, maar nu voor het 'echie'. De Kuip was in extase elke keer als hij de bal aanraakte en genoot van zijn terugkeer. Hij kijkt er positief op terug. "Het was heel satisfying. Het was geen fijn jaar, als je er zolang uit bent op mijn leeftijd is het moeilijk om terug te komen. Nu ben ik trots om terug te zijn. Ik had twee doelen: terugkeren bij Feyenoord, het liefst in De Kuip, en het WK halen met Oostenrijk." Het eerste is in ieder geval al gelukt.

Trauner vertelt het allemaal heel koel en moet lachen als hij daar op wordt gewezen. " Ik ben niet zo emotioneel, daar zeurt mijn vrouw ook wel vaker over. Maar ik ben blij dat de mensen gingen juichen voor mij. Het was fijn om weer op het veld te staan", lacht hij. Zijn familie was ook op de tribune en genoten zichtbaar van het moment. Trauner neemt ook de tijd hen te bedanken. "Zij zijn hier en dat helpt enorm. Ik had een mooie afleiding van het voetbal. Dat is nodig als het spelletje lange tijd niets teruggeeft", vertelt hij.

Nieuw contract

Ook Robin van Persie was lovend over de Oostenrijker, die in zijn ogen op bizarre wijze terugkomt bij Feyenoord. " Het is bijzonder hoe Trauner terugkomt. Je hebt altijd even nodig om je ritme te vinden, maar Trauner heeft dat helemaal niet. Dat is ongelofelijk", is hij lovend. Feyenoord moet binnenkort met de speler om de tafel over een eventueel nieuw contract. Dat wil Van Persie ook graag, dat vindt hij wel zo eerlijk tegenover de speler.