Robin van Persie heeft voor de cruciale wedstrijd met FC Groningen gekozen voor een ervaren rot achterin de defensie. Gernot Trauner keert na maandenlang blessureleed terug in de basis. Met hem in de basis moet Feyenoord drie broodnodige punten om de tweede plaats in eigen handen te houden. Volg het duel hier live.

Feyenoord mag als eerste van de vier ploegen die strijden om plek 2 aftrappen. Daarmee kunnen zij dus flink de druk opvoeren op Ajax, dat om 20.00 uur tegen NAC Breda speelt en NEC en FC Twente die om 21.00 uur tegen elkaar spelen.

Opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Trauner, Bos; Kraaijeveld, Valente, Targhalline; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout

Read is terug

Trauner speelt dus voor het eerst weer in de basis sinds zijn blessure een maand of 9 geleden. Read zit dus ook bij de selectie, maar nog wel op de bank. Raheem Sterling zit ook opnieuw op de bank.

"Read is er wel vier maanden uit geweest dus daar houd je rekening mee." Feyenoord moet zien te voorkomen dat ze dezelfde fout maken als eerder dit seizoen. Toen kwam Read terug van een blessure en lieten ze hem heel lang staan tegen sc Heerenveen, waarna hij weer geblesseerd raakte.

Slecht nieuws

Terwijl hij dit goede nieuws bracht, had hij ook direct een slechte boodschap te melden. "Over Jakub Moder heb ik minder goed nieuws. Hij is morgen niet beschikbaar en waarschijnlijk de rest van het seizoen ook niet meer. Dat is dus een flinke aderlating", omschrijft Van Persie het probleem. Moder was al een groot deel van het seizoen afwezig met een rugblessure en heeft nu dus weer iets nieuws onder de leden.

Verder vertelde Van Persie dat Anel Ahmedhodzic ook nog niet fit genoeg is om terug te keren in de selectie. Over de rest van de grote ziekenboeg van Feyenoord, met namen als Thomas Beelen, In-Beom Hwang, Bart Nieuwkoop, Gijs Smal, Leo Sauer, Shaqueel van Persie, Malcolm Jeng en Sem Steijn, vertelt de Feyenoord trainer: "Als spelers ook maar een kans hebben om paar minuten mee te doen, dan moeten we daarvoor gaan. Ze werken ongelofelijk hard en dat is hoe het hoort te zijn. Daar gaan we voor. Ieder puntje waar wij denken verschil te kunnen maken, dat pakken we aan."